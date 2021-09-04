Jandarma Genel Komutanlığı, selden etkilenen çocuklara oyuncak dağıttı
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Jandarma Genel Komutanlığı, selden etkilenen çocuklara oyuncak dağıttı

Jandarma Genel Komutanlığı, selden etkilenen çocuklara oyuncak dağıttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sel afetinin yaşandığı bölgede Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, selden etkilenen çocuklara oyuncak dağıttı.

Sel afetinin yaşandığı bölgede Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, selden etkilenen çocuklara oyuncak dağıttı.

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta Ezine ve Zarbana Çayı'nın taşması sonucu meydana gelen sel, can kayıplarının yanı sıra çok sayıda ev ve iş yerinin zarar görmesine neden oldu. Sel felaketinin en ağır yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, selden etkilenen çocuklara oyuncak dağıttı.

Jandarma Genel Komutanlığından temin edilen oyuncaklar, Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen çocukları mutlu etmek amacıyla dağıtıldı.

Ayrıca jandarma ekipleri, çocuklarla bir süre vakit geçirerek oyunlar oynadı. - KASTAMONU

Jandarma Genel Komutanlığı, selden etkilenen çocuklara oyuncak dağıttı
Jandarma Genel Komutanlığı, selden etkilenen çocuklara oyuncak dağıttı
Jandarma Genel Komutanlığı, selden etkilenen çocuklara oyuncak dağıttı
Jandarma Genel Komutanlığı, selden etkilenen çocuklara oyuncak dağıttı
Jandarma Genel Komutanlığı, selden etkilenen çocuklara oyuncak dağıttı
Jandarma Genel Komutanlığı, selden etkilenen çocuklara oyuncak dağıttı
Jandarma Genel Komutanlığı, selden etkilenen çocuklara oyuncak dağıttı
Jandarma Genel Komutanlığı, selden etkilenen çocuklara oyuncak dağıttı
Jandarma Genel Komutanlığı, selden etkilenen çocuklara oyuncak dağıttı
Jandarma Genel Komutanlığı, selden etkilenen çocuklara oyuncak dağıttı
Jandarma Genel Komutanlığı, selden etkilenen çocuklara oyuncak dağıttı
Jandarma Genel Komutanlığı, selden etkilenen çocuklara oyuncak dağıttı
Jandarma Genel Komutanlığı, selden etkilenen çocuklara oyuncak dağıttı
Jandarma Genel Komutanlığı, selden etkilenen çocuklara oyuncak dağıttı
Jandarma Genel Komutanlığı, selden etkilenen çocuklara oyuncak dağıttı
Jandarma Genel Komutanlığı, selden etkilenen çocuklara oyuncak dağıttı
Jandarma Genel Komutanlığı, selden etkilenen çocuklara oyuncak dağıttı
Jandarma Genel Komutanlığı, selden etkilenen çocuklara oyuncak dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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