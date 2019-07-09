Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında 175 sanığa 10'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında 175 sanığa 10'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında yargılanan 175 sanığın, 10'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesi istendi.

Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında, savcı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında yargılanan 175 sanığın, 10'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesi istendi.

Kaynak: AA
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