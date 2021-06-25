Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Tokat Valisi Balcı'yı ziyaret etti
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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Tokat Valisi Balcı'yı ziyaret etti

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Tokat Valisi Balcı'yı ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Tokat Valisi Ozan Balcı'ya ziyarette bulundu.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Tokat Valisi Ozan Balcı'ya ziyarette bulundu.

Bazı temaslarda bulunmak üzere kente gelen Orgeneral Çetin, Valiliği ziyaret ederek Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı, Balcı ile bir süre görüştü.

Ziyarette Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Vedat Türkmen de bulundu.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Tokat Valisi Balcı'yı ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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