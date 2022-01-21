Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Çankırı'da ziyaretlerde bulundu

ÇANKIRI (AA) - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Çankırı'da ziyaretlerde bulundu.

Çankırı Valiliğini ziyaret eden Çetin, Valilik önünde Vali Abdullah Ayaz tarafından karşılandı. Çetin, valilik şeref defterini imzaladı.

Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener ve İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen'i de ziyaret eden Çetin, şehadet yıl dönümü dolayısıyla Jandarma Uzman Çavuş Yüksel Kapdan'ın kabri başında düzenlenen törene katıldı.

Tören sonunda Orgeneral Çetin, şehit babası Abdurrahman Kapdan'a Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Ziyaretlere Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yusuf Mutlu Genç de katıldı.