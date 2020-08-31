Jandarma ekipleri sıcaktan yorgun düşen yavru geyiği kurtardı
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Jandarma ekipleri sıcaktan yorgun düşen yavru geyiği kurtardı

DÜZCE Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler devriye attıkları sırada aşırı sıcaklar nedeniyle yorgun düşen ve yol kenarında yatan yavru geyiği alarak Doğa Koruma ve Milli Parkla Şube Müdürlüğü'ne teslim etti.

Jandarma ekipleri sıcaktan yorgun düşen yavru geyiği kurtardı
31.08.2020 20:25 | Son Güncelleme: 31.08.2020 20:28

DÜZCE Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler devriye attıkları sırada aşırı sıcaklar nedeniyle yorgun düşen ve yol kenarında yatan yavru geyiği alarak Doğa Koruma ve Milli Parkla Şube Müdürlüğü'ne teslim etti.

Olay Beyköy Beldesi Değirmenbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İlçe Jandarma Komutanlığı Beyköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri devriye attıkları sırada yol kenarında hareketsiz yatan bir hayvanı gördü. Jandarma ekipleri yerde yatan hayvanın son iki gündür mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle yorgun düşen geyik yavrusu olduğunu fark etti. Jandarmaların yanına kadar gelmesine rağmen kıpırdayacak durumda olmayan yavru geyik, ekipler tarafından alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yavru geyik Gölyaka Koruma Sahası içinde bulunan yaban hayvanları rehabilitasyon merkezinde yapılacak tedavisinin ardından tekrar doğaya salınacak.  


Kaynak: DHA

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