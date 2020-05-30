Jandarma ekipleri, hırsızları yakaladı Mersin'de jandarma ekipleri, arı kovanı ile kablo hırsızlığı yapan 5 kişiyi gözaltına alındı.

Mersin'de jandarma ekipleri, arı kovanı ile kablo hırsızlığı yapan 5 kişiyi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Erdemli ilçesine bağlı Çamlı Mahallesi'nde ormanlık alanda bulunan 18 arı kovanı hırsızlığıyla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, çalınan arı kovanlarından 1 tanesinin Sorgun Mahallesi'nde arıcılık yapan E.G. isimli şahısta olduğunu tespit etti. Şüpheli ile yapılan mülakat sonucunda arı kovanını Sorgun yaylasında arıcılık yapan D.G. isimli şahıstan aldığını beyan etti. Şahsın verdiği şüphelinin adresinde yapılan aramada 17 arı kovanı ele geçirildi.

Ele geçirilen arı kovanları müştekiye teslim edilirken, 2 kişi ise gözaltına alındı.

Öte yandan Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi D-400 karayolu üzerindeki geri dönüşüm fabrikasının çatı katında bulanan baz istasyonlarına ait kablo hırsızlığı olayının aydınlatılmasına yönelik çalışma yapan jandarma ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinde olayı 3 kişinin yaptığını tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda şahıslar, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ile koordineli şekilde yapılan operasyonla yakalandı.

Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli şahıs, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA