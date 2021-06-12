Jandarma ekipleri Çekerek ilçesinde vatandaşlara maske dağıttı
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Jandarma ekipleri Çekerek ilçesinde vatandaşlara maske dağıttı

Jandarma ekipleri Çekerek ilçesinde vatandaşlara maske dağıttı
Anadolu Ajansı / Eyyup Yıldız - Haberler | Güncel

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla vatandaşları maske, mesafe, temizlik kurallarına uymaları ve araçlarda emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla vatandaşları maske, mesafe, temizlik kurallarına uymaları ve araçlarda emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Jandarma ekipleri, ilçe merkezinde esnaf ve vatandaşlara üzeninde "Sağlığın için maskeni, hayatın için emniyet kemerini tak" yazılı maske dağıtarak maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını istedi.

Daha sonra Bazlambaç köy yakınlarında uygulama yapan ekipler, durdurdukları araç sürücülerine ve araçtaki vatandaşlara maske dağıttı.

Vatandaşlardan Yusuf Yıldız, jandarmanın yaptığı uygulamadan çok memnun olduklarını söyledi.

Yılız, "Jandarma bize maske verdi, koronavirüsten korunmamız için maske takmamızı, mesafe kurallarına uymamızı istedi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Jandarmamızın 182. kuruluş yıl dönümünü kutuluyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyyup Yıldız

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