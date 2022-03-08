Jandarma ekipleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba ve Hilal Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı.

Şenoba ve Hilal beldelerinde ev ev gezen jandarma görevlileri, iki beldedeki şehit anneleri, şehit eşleri, hayvancılık yapan, çalışan, hasta ve yaşlı kadınlara karanfil dağıttı, çeşitli hediyeler verdi ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günlerini kutladı. İş yerlerini de ziyaret eden jandarma ekipleri kadın esnaf ve çalışanların günlerini kutladı. - ŞIRNAK