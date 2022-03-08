Jandarma ekipleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Jandarma ekipleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Jandarma ekipleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba ve Hilal Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı.

Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba ve Hilal Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı.

Şenoba ve Hilal beldelerinde ev ev gezen jandarma görevlileri, iki beldedeki şehit anneleri, şehit eşleri, hayvancılık yapan, çalışan, hasta ve yaşlı kadınlara karanfil dağıttı, çeşitli hediyeler verdi ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günlerini kutladı. İş yerlerini de ziyaret eden jandarma ekipleri kadın esnaf ve çalışanların günlerini kutladı. - ŞIRNAK

Jandarma ekipleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Jandarma ekipleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Jandarma ekipleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Dünya Kadınlar Günü, Jandarma, Şenoba, Mart, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title