Jandarma, devriye sırasında kendilerine meyve ikram eden çocuğa bisiklet aldı
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Jandarma, devriye sırasında kendilerine meyve ikram eden çocuğa bisiklet aldı

Jandarma, devriye sırasında kendilerine meyve ikram eden çocuğa bisiklet aldı
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu'da jandarma ekipleri, devriye görevi sırasında kendilerine meyve ikram eden çocuğa bisiklet hediye etti.

Kastamonu'da jandarma ekipleri, devriye görevi sırasında kendilerine meyve ikram eden çocuğa bisiklet hediye etti.

Küre İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı timler Beyalan köyünde devriye görevi icra ederken, köy sakinlerinden 12 yaşındaki Kader Er, askerlere meyve ikram etti.

Er'in bisikleti olmadığını öğrenen devriyede görevli personel, aldıkları bisikleti köye götürerek çocuğa hediye etti.

Bisikleti gören Er, jandarma personeline teşekkür ederek, çok mutlu olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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