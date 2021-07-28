Jandarma'dan KADES bilgilendirmesi
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Jandarma'dan KADES bilgilendirmesi

Jandarma'dan KADES bilgilendirmesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya il Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından kadınlara yönelik Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verildi.

Malatya il Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından kadınlara yönelik Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verildi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği görevlilerince, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren CMC Çağrı Merkezinde yaklaşık 180 kadın çalışana KADES uygulaması tanıtıldı.

Bayanlara, KADES programının telefonlarına indirimi sağlandı ve 6284 sayılı kanun hakkında bilgilendirme yapıldı. Jandarma görevlileri konu ile ilgili broşür de dağıttı. - MALATYA

Jandarma'dan KADES bilgilendirmesi
Jandarma'dan KADES bilgilendirmesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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