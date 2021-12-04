JANDARMA BEYDAĞLARI'NDA KAYBOLAN 2 ARKADAŞI KURTARDI - Haberler
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JANDARMA BEYDAĞLARI'NDA KAYBOLAN 2 ARKADAŞI KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde jandarma ekipleri Beydağları'nda mahsur kalan iki arkadaşı 3 saat süren arama sonrası kayalıklarda 50 metre tırmanış yaparak, kurtardı.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde jandarma ekipleri Beydağları'nda mahsur kalan iki arkadaşı 3 saat süren arama sonrası kayalıklarda 50 metre tırmanış yaparak, kurtardı.

Beldibi mahallesinde jandarma ekipleri dün saat 22.00 sıralarında Beydağları'nda yürüyüş yapan Mustafa Ünlü (31) ile Melek Çelik'in (23) mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Antalya İl Jandarma Komutanlığı JAK Tim Komutanlığı'nda görevli 6 personel, 3 saatlik çalışma sonrası iki arkadaşın yerini belirledi. Kayalıklara 50 metre tırmanış yapan JAK Timi Ünlü ile Çelik'in yanına ulaştı. Sağlık kontrolü yapan jandarma ekipi daha sonra 2 arkadaşı güvenli alana indirdi.

JANDARMA BEYDAĞLARI'NDA KAYBOLAN 2 ARKADAŞI KURTARDI

JANDARMA BEYDAĞLARI'NDA KAYBOLAN 2 ARKADAŞI KURTARDI

JANDARMA BEYDAĞLARI'NDA KAYBOLAN 2 ARKADAŞI KURTARDI

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