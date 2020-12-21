Jandarma aç kalan güvercinleri besledi
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Jandarma aç kalan güvercinleri besledi

21.12.2020 16:52 | Son Güncelleme: 21.12.2020 16:57
Jandarma aç kalan güvercinleri besledi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında Düzce'nin Beyköy Beldesi'nde güvercinleri besleyen Jandarma personelinin görselleri sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında Düzce'nin Beyköy Beldesi'nde güvercinleri besleyen Jandarma personelinin görselleri sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

Ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokaklar hayvanlara kaldı. Düzce'de kent merkezinde hayvan hakları dernekleri hayvanları yemlerken, ilçe ve beldelerde de çalışma yapıldı. Düzce'nin Beyköy beldesinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında güvercinlerin aç kaldığını fark eden Jandarma Trafik personeli Astsubay Murat Berkay, ekmek fırınından aldığı ekmek tanelerini güvercinlere attı.

Bu esnada ekmek fırınından fotoğrafı çekilen Astsubay Berkay'ın fotoğrafı sosyal medyada binlerce beğeni aldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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