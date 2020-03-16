James Bond filminin oyuncusu Olga Kurylenko, koronavirüse yakalandı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Magazin ›› James Bond filminin oyuncusu Olga Kurylenko, koronavirüse yakalandı - Magazin
Olga Kurylenko, James Bond, Instagram, Magazin

James Bond filminin oyuncusu Olga Kurylenko, koronavirüse yakalandı

James Bond filmindeki başarısıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Olga Kurylenko, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını söyledi. Kötü haberi duyuran oyuncu, "Kendinize dikkat edin ve bunu ciddiye alın" diyerek sevenlerini uyardı.

16.03.2020 11:44 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:23
James Bond filminin oyuncusu Olga Kurylenko, koronavirüse yakalandı

Milyonlarca kişi tarafından izlenen James Bond filminin yıldız oyuncularından Olga Kurylenko, koronavirüse yakalandı. Karantinadan paylaşım yapan oyuncu, son durumu hakkında bilgi verdi.

"KENDİMİ EVE KAPATTIM"

Kendisini karantinaya aldığını söyleyen 40 yaşındaki yıldız, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Corona virüs testinin pozitif çıkmasından sonra kendimi eve kapattım. Aslında 1 haftadır hastaydım. Ana belirtilerim ateş ve yorgunluk. Kendinize dikkat edin ve bunu ciddiye alın" dedi.

JAMES BOND FİLMİYLE YILDIZI PARLADI

13 yaşındayken keşfedilen Rus asıllı Olga Kurylenko, ilk oyunculuk deneyimini 2005 yılında başrolünü Daniel Craig ile paylaştığı 'James Bond' serisinin filmlerinden biri olan 'Quantum of Solace' ile yakaladı. Oyuncu kariyeri boyunca 'Son Savaşçı', 'Unutulan Topraklar', 'Yedi Psikopat' ve 'Aşkın İzleri' gibi filmlerle rol aldı.

NE OLMUŞTU?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm hızla dünyaya yayılan koronavirüs salgını, 6 bin 513 kişinin ölümüne sebep oldu. Aktif olarak 170 bine yakın insana sirayet eden virüs, geçtiğimiz hafta Türkiye'ye de sıçradı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 vatandaşımızda koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Ölümcül virüs henüz ülkemizde can kaybına neden olmazken; ülkede alınan önlemler had safhaya çıkarıldı.

James Bond filminin oyuncusu Olga Kurylenko, koronavirüse yakalandı

Haberin Videosu:

Ünlü oyuncu Olga Kurylenko, koronavirüse yakalandı

İlgili Haberler

Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Alkollü temizlik ürünlerinin kullanımı caiz midir? Koronavirüse karşı kolonya kullanmak haram mıdır?
Alkollü temizlik ürünlerinin kullanımı caiz midir? Koronavirüse karşı kolonya kullanmak haram mıdır?
Koronavirüs bulaştıran ceza alır mı? Corona virüs bulaştıran kişinin cezai sorumluluğu var mı?
Koronavirüs bulaştıran ceza alır mı? Corona virüs bulaştıran kişinin cezai sorumluluğu var mı?
Koronavirüs aşısı bulundu mu? İşte ülkelerin koronavirüse karşı geliştirdiği tedavi yöntemleri ve koronavirüs aşı uygulamaları!
Koronavirüs aşısı bulundu mu? İşte ülkelerin koronavirüse karşı geliştirdiği tedavi yöntemleri ve koronavirüs aşı uygulamaları!
Pandemi nedir? Pandemi planı, pandemi grip nedir? Pandemi ve epidemi farkı
Pandemi nedir? Pandemi planı, pandemi grip nedir? Pandemi ve epidemi farkı
14 gün kuralı nedir, nasıl uygulanır? Koronavirüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu?
14 gün kuralı nedir, nasıl uygulanır? Koronavirüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu?
Ibuprofen nedir? Ibuprofen içeren ilaçlar koronavirüste neden önerilmiyor? Parasetamol nedir?
Ibuprofen nedir? Ibuprofen içeren ilaçlar koronavirüste neden önerilmiyor? Parasetamol nedir?

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Salgın yaz aylarında sona erecek mi? Türk profesör son noktayı koydu Magazin
Salgın yaz aylarında sona erecek mi? Türk profesör son noktayı koydu
Herkes çekirge istilasını konuşurken karıncalar da harekete geçti Magazin
Herkes çekirge istilasını konuşurken karıncalar da harekete geçti
Türkiye'de iş yerleri kapanacak mı? İnfial yaratan sahte belgeye jet yalanlama Magazin
Türkiye'de iş yerleri kapanacak mı? İnfial yaratan sahte belgeye jet yalanlama
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı Magazin
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Kameralar tesadüfen kaydetti Magazin
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Kameralar tesadüfen kaydetti
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu belli oldu Magazin
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu belli oldu
Ankara ve Konya'dan sonra Kayseri'de koronavirüs karantinası! Umreden gelen 315 vatandaşımız gözlem altında
Ankara ve Konya'dan sonra Kayseri'de koronavirüs karantinası! Umreden gelen 315 vatandaşımız gözlem altında
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü
Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı
Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti
Samsun'da dalgalanan Türkiye'nin en büyük bayrağında selfie yoğunluğu yaşanıyor
Samsun'da dalgalanan Türkiye'nin en büyük bayrağında selfie yoğunluğu yaşanıyor
Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı
Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı
Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı
Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun...
Fenerbahçe'den koronavirüs için 'Evde kal' çağrısı! Beşiktaş da stat ve müze turlarını iptal etti
Fenerbahçe'den koronavirüs için "Evde kal" çağrısı! Beşiktaş da stat ve müze turlarını iptal etti
İsviçre'de koronavirüs vaka sayısı bir günde 841 arttı
İsviçre'de koronavirüs vaka sayısı bir günde 841 arttı
Muslera, derbinin oynanmasına tepki gösterdi: Utanç verici bir gece yaşadık
Muslera, derbinin oynanmasına tepki gösterdi: Utanç verici bir gece yaşadık
Son Dakika: Diyanet İşleri, 27 Şubat 2020'den sonra umre için Türkiye'den çıkışın olmadığını açıkladı
Son Dakika: Diyanet İşleri, 27 Şubat 2020'den sonra umre için Türkiye'den çıkışın olmadığını açıkladı
Avusturya, koronavirüs tedbirleri kapsamında 5'ten fazla kişinin bir araya gelmesini yasakladı
Avusturya, koronavirüs tedbirleri kapsamında 5'ten fazla kişinin bir araya gelmesini yasakladı
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
'Koronavirüse iyi geliyor' iddiasıyla İran'da üretilen sahte içkiler 138 kişinin hayatına mal oldu
"Koronavirüse iyi geliyor" iddiasıyla İran'da üretilen sahte içkiler 138 kişinin hayatına mal oldu
Ankara Valisi Vasip Şahin: Umreden dönen 5 kişide koronavirüs semptomu belirlendi
Ankara Valisi Vasip Şahin: Umreden dönen 5 kişide koronavirüs semptomu belirlendi
Fatih Terim'den derbinin seyircisiz oynanmasına tepki: Kendime ceza verip susuyorum
Fatih Terim'den derbinin seyircisiz oynanmasına tepki: Kendime ceza verip susuyorum
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı?
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı?
İtalya'da görev yapan Türk akademisyen, koronavirüs dehşetini anlattı: Boğularak ölüyorsunuz
İtalya'da görev yapan Türk akademisyen, koronavirüs dehşetini anlattı: Boğularak ölüyorsunuz
Yurt dışından dönen Türk vatandaşlarının koronavirüs için doldurdukları form ortaya çıktı
Yurt dışından dönen Türk vatandaşlarının koronavirüs için doldurdukları form ortaya çıktı
Ece Erken'i istifa ettiği Söylemezsem Olmaz'a Seda Akgül ve Seren Serengil getirildi
Ece Erken'i istifa ettiği Söylemezsem Olmaz'a Seda Akgül ve Seren Serengil getirildi
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sadi Konuk Hülya Avşar Muhterem Nur Serenay Sarıkaya
Spor Adem Büyük Metin Oktay Burak Yılmaz Henry Onyekuru Fernando Muslera
Daha Fazla Beşiktaş Vatandaş Futbolcu Koronavirüs
Şu an buradasınız: James Bond filminin oyuncusu Olga Kurylenko, koronavirüse yakalandı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2020 12:42:30. #1.15#