James Bond filminin setinde yapılan unutkanlık İngiltere'de bomba paniğine sebep oldu

12.10.2019 10:05

Daniel Craig'in beşinci ve son kez James Bond karakterini canlandırdığı Bond serisinin 25'inci filmi No Time To Die'ın (Ölmek için Zaman Yok) çekimleri sürüyor. Sinemanın en uzun soluklu filmlerinden olan James Bond'un setinde yürekleri ağızlara getiren bir unutkanlık yaşandı.

ASKERİ ÜSTE BOMBA PANİĞİNE SEBEP OLDU

Oxfordshire şehrinde bulunan Birleşik Krallığın en büyük askeri hava üssü olan Brize Norton'da çekimleri yapılan "JamesBond No Time To Die" film setinde bir film ekibinin yaptığı hatta üste bomba paniğine sebep oldu.

ALARM VERİLDİ

Film çekimlerinden sonra BondProdüksiyona bağlı Siyah bir minibüsü, bomba sahnesinin olduğu yerde bıraktı. Bir süre sonra üste bulunan askerler siyah minibüsü fark edip içinde bomba olduğunu sanınca alarm verildi. Yaklaşık 400 üs görevlisi tahliye edilirken minibüsün etrafı şeritle sarıldı.

FİLM EKİBİNİN UNUTTUĞU ARAÇ OLDUĞU ANLAŞILDI

Gece yarısına kadar yapılan çalışmada aracın film ekibinin almayı unuttuğu araç olduğu ortaya çıkınca üsse giriş izni verildi.