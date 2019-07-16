JAK timi Fethiye'de düşüp yaralanan ABD'li turisti kurtardı

JAK timi Fethiye'de düşüp yaralanan ABD'li turisti kurtardı

JAK timi Fethiye'de düşüp yaralanan ABD'li turisti kurtardıJandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Muğla'nın Fethiye ilçesi Babadağ Likya Yolu'nda yürüyüş yaptığı sırada düşerek ayağını kıran ABD'li turisti kurtardı.

JAK timi Fethiye'de düşüp yaralanan ABD'li turisti kurtardı
Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Muğla'nın Fethiye ilçesi Babadağ Likya Yolu'nda yürüyüş yaptığı sırada düşerek ayağını kıran ABD'li turisti kurtardı.

Kaynak: DHA
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