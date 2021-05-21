Jahrein ve Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayını ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir? Twitch hangi kanalda canlı yayın olacak?

Jahrein ve Kemal Kılıçdaroğlu yarın akşam canlı yayın yapacaklar. Kemal Kılıçdaroğlu paylaştığı tweetinde Cumartesi akşamı Jahrein'in misafiri olacağını açıkladı. Peki, Jahrein ve Kemal Kılıçdaroğlu yayını ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir? Jahrein ve Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayını hangi kanaldan izlenir? Sadece Twitch'de mi var? Youtube'da olacak mı?