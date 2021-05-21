Jahrein ve Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayını ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir? Twitch hangi kanalda canlı yayın olacak?
Jahrein ve Kemal Kılıçdaroğlu yarın akşam canlı yayın yapacaklar. Kemal Kılıçdaroğlu paylaştığı tweetinde Cumartesi akşamı Jahrein'in misafiri olacağını açıkladı. Peki, Jahrein ve Kemal Kılıçdaroğlu yayını ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir? Jahrein ve Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayını hangi kanaldan izlenir? Sadece Twitch'de mi var? Youtube'da olacak mı?
Jahrein ve Kemal Kılıçdaroğlu birlikte canlı yayın yapacaklarını geçtiğimiz haftalarda duyurmuştu. Bunun üzerinde vatandaşlar Jahrein ve Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayını ne zaman, hangi gün olacak merak etmişti. Konu netlik kazandı. Detaylar haberimizde.
JAHREİN VE KEMAL KILIÇDAROĞLU CANLI YAYINI NE ZAMAN?
Jahrein ve Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayını 22 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20:30 'da başlayacaktır. Yayın 1.30 saat sürecek ve 22:00 'da sona erecektir.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı tweet şu şekilde:
Buna ek olarak Jahrein'in tweeti ise şu şekilde:
"Hazırım!
O da hazır.
Troller de hazır.
Gençler hep hazır!
Hadi bakalım..."
Canlı yayın günü : 22 Mayıs Cumartesi
Canlı yayın saati : 20:30 - 22:00 arasında