Jade roller nedir? Jade roller ne işe yarar? Jade roller nasıl kullanılır?

Son zamanlarda internette oldukça sık gördüğümüz yeşim taşı olarak da bilinen jade roller nedir? Cilt bakımında son ayların en çok tercih edilen ürünlerinden olan jade roller hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik. Jade roller ne işe yarar? Jade Roller nasıl kullanılır?

Daha önce sosyal medyada sıklıkla gördüğümüz Jade (yeşim taşı) roller, influencerların çok bahsettiği ve önerdiği bir üründür. Güzellikle ilgilenen çoğu kadının deneyimlemek istediği bu rahatlatıcı masaj taşı hakkında merak edilen soruları yanıtlamaya çalıştık. Jade roller nedir? Jade roller ne işe yarar? Jade Roller nasıl kullanılır? Jade roller hakkında aradığınız bilgilerin çoğu…

JADE ROLLER NEDİR?

Yeşim taşı, milattan önce 4000'den beri mücevherler, heykeller ve diğer çeşitli eşyaların yapımında kullanılan doğal bir taştır. Günümüzde de yüz yogasında kullanılır. Amerika' da cilt bakımında popüler olmuş olan bu roller uygulaması ülkemizde de kullanılmaya başlandı. Çoğu kişi gerçekten faydalı mı yoksa kandırmaca mı olduğunu sorguluyor. Bu yöntemi eğer orijinal yeşim taşı ile yaparsanız oldukça işe yarar bir yöntem. Jade roller da yeşim taşı kullanılır ama bazen pembe kuvarsta görebilirsiniz. Yeşim taşı oldukça faydalı bir taştır.

Taşlar hakkında merak edilen şeyler, taşların tür isimleri hangi konulara faydalı oldukları ve nerden alınması gerektiği… Yeşim Taşı yani Jade bu rollerın olması gereken halidir. Bazen Pembe Quartz da görebiliriz. Bu taşların belli enerjileri vardır ve genellikle kozmetik ürünler satan sitelerden ya da mağazalardan bulabilirsiniz.

Yeşim Taşı insana olumlu bir enerji verir daha sağlıklı ve rahat hissetmenizi sağlar.

Pembe Quartz ise aşk ve sevgi gibi duyguları canlandırarak duygusal yönünüzü ortaya çıkarır.

JADE ROLLER NE İŞE YARAR?

Jade rollerın (Yeşim taşı) ciltte kan dolaşımını hızlandırmasıyla daha gergin ve uyanık bir cilde sahip olursunuz. Vücutta lenf drenajı sağlar ve detoks etkisi yaparak ödem atmanızı destekler.

Lenf drenaj masajı, özellikle ödemi azaltmak için en önemli uygulamadır. Son derece hafif, ritmik ve cilt yüzeyine yapılan bir masajdır. Lenf sıvısının akışını hızlandırır ve şişkinliği en aza indirerek rahatlık sağlar.

JADE ROLLER NASIL KULLANILIR?

Bu masajı doğru taşla yaptığınızda ve aşağıdan yukarıya doğru yumuşak masaj teknikleri kullandığınızda taşın verdiği etki gözle görülebilir olur. Kırışıklıkların azalması, ödemin atılması ve daha canlı parlak görünen bir cildin sizi ne kadar gençleştireceğini düşünün.

Jade roller ile genç görünmek mümkün, doğru masajı kullanırsanız. Masajı nazik hareketlerle yukarı doğru yapmalısınız. Cildinize uygun bir serum, yağ ya da krem kullanarak başlayın. Büyük ucuyla yanaklardan ve çeneden yukarı doğru ve eğimli hareketlerle, gıdıdan boyuna doğru inerek ve göz çevresinden şakaklara doğru küçük ucuyla fazla baskı uygulamaktan kaçınarak yapın. Oldukça basit olan masaj yöntemini günde bir defa kullanarak yüzünüzde gözle görülür değişimi fark edebilirsiniz.

Bu uygulamayı günde iki defadan fazla yaparsanız cildinizde tahrişe sebep olabilir. Fazla bastırmak morarmalara ya da kızarmalara sebep olabilir. Neyse ki bunlar kalıcı şeyler değil. Cildinize olabildiğince nazik davranın ve taşın enerjisini hissedin.