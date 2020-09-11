Jackie Chan iz peşinde filmi konusu nedir? Jackie Chan filmi oyuncuları kimler? Jackie Chan filmi iz peşinde fragman izle!
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Jackie Chan iz peşinde filmi konusu nedir? Jackie Chan filmi oyuncuları kimler? Jackie Chan filmi iz peşinde fragman izle!

Yönetmenliğini Renny Harlin'in yaptığı ve oyuncu kadrosu ile ilgi çeken film Jackie Chan iz peşinde oyuncuları kimler? Jackie Chan filmi konusu nedir?

Jackie Chan iz peşinde filmi konusu nedir? Jackie Chan filmi oyuncuları kimler? Jackie Chan filmi iz peşinde fragman izle!
11.09.2020 09:49 | Son Güncelleme: 11.09.2020 09:52

2016 yılı yapımı olan Jackie Chan iz peşinde filmi, aksiyon-komedi türündedir. Jackie Chan iz peşinde filmi konusu nedir? Jackie Chan iz peşinde fragman izle!

JACKIE CHAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bennie Chan Hong Kong'lu bir dedektiftir. 10 yıldan fazla bir zamandır kötülüğü ile ün salmış mafya patronu Victor Wong'un peşindedir. Bir gün Chan'in yeğeni Bai Shu, Wong mafyasıyla başını derde sokunca ona yardım edebilecek tek kişi olan, çok önemli bir cinayetin tek tanığı Amerikalı kumarbaz Connor Watts'ı bulmaya karar verir. Birbirine hiç benzemeyen hatta tamamen zıt iki karakter Chan ve Watts Moğolistan'dan Çin'e, Makau'ya ve Hong Kong'a uzanan zorlu ve bir o kadar eğlenceli bir maceraya atılırlar.

JACKIE CHAN İZ PEŞİNDE FİLM OYUNCULARI KİMLER?

Jackie Chan

Johnny Knoxville

Bingbing Fan

Eric Tsang

Eve Torres

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