Jackie Chan İz Peşinde Filmi konusu filmi konusu nedir? Jackie Chan İz Peşinde Filmi konusu oyuncuları ve Jackie Chan İz Peşinde Filmi konusu özeti!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Jackie Chan İz Peşinde Filmi konusu filmi konusu nedir? Jackie Chan İz Peşinde Filmi konusu oyuncuları ve Jackie Chan İz Peşinde Filmi konusu özeti!

03.11.2020 16:27 | Son Güncelleme: 03.11.2020 16:42
Jackie Chan İz Peşinde Filmi konusu filmi konusu nedir? Jackie Chan İz Peşinde Filmi konusu oyuncuları ve Jackie Chan İz Peşinde Filmi konusu özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Jackie Chan İz Peşinde Filmi konusu filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Jackie Chan İz Peşinde Filmi konusu konusu, özeti ve Jackie Chan İz Peşinde Filmi konusu oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Jackie Chan İz Peşinde Filmi konusu filminin

İzleyenleri ekrana bağlayan Jackie Chan İz Peşinde Filmi konusu filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Jackie Chan İz Peşinde Filmi konusu filmini izleyecek olanların merak ettiği Jackie Chan İz Peşinde Filmi konusu konusu nedir, Jackie Chan İz Peşinde Filmi konusu oyuncuları kimler ve Jackie Chan İz Peşinde Filmi konusu özeti gibi konuları inceliyoruz.

JACKİE CHAN İZ PEŞİNDE FİLMİ KONUSU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bennie Chan (Jackie Chan), Hong Kong'lu bir dedektiftir. 10 yıldan fazla bir zamandır kötülüğü ile ün salmış mafya patronu Victor Wong'un (Winston Chao) peşindedir. Birgün Chan'in yeğeni, Wong mafyasıyla başını derde sokunca ona yardım edebilecek tek kişi olan, çok önemli bir cinayetin tek tanığı Amerikalı kumarbaz Connor Watts'ı (Johnny Knoxville) bulmaya karar verir. Benni ve yeğeni, Moğolistan'dan Çin'e, Makau'ya ve Hong Kong'a uzanan zorlu ve bir o kadar eğlenceli bir maceraya atılırlar...

JACKİE CHAN İZ PEŞİNDE FİLMİ KONUSU FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Jackie Chan İz Peşinde filminin oyuncu kadrosunda; Jackie Chan, Johnny Knoxville, Bingbing Fan, Eric Tsang, Eve Torres gibi isimler yer alıyor.

İlgili Haberler

Mucize filmi konusu nedir? Mucize oyuncuları kim? Mucize filmi fragmanı
Mucize filmi konusu nedir? Mucize oyuncuları kim? Mucize filmi fragmanı
Yakışıklı filmi konusu nedir? Yakışıklı oyuncuları ve Yakışıklı özeti!
Yakışıklı filmi konusu nedir? Yakışıklı oyuncuları ve Yakışıklı özeti!
Suçlu filmi konusu nedir? Suçlu oyuncuları ve Suçlu özeti!
Suçlu filmi konusu nedir? Suçlu oyuncuları ve Suçlu özeti!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana Mesut Yılmaz Meral Akşener Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Şafak Sezer Demet Akalın Türkan Şoray
Spor Falcao Samatta Okan Buruk Gökhan Töre Malcolm Thomas
Daha Fazla İzmir Deprem Viyana Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Jackie Chan İz Peşinde Filmi konusu filmi konusu nedir? Jackie Chan İz Peşinde Filmi konusu oyuncuları ve Jackie Chan İz Peşinde Filmi konusu özeti! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.11.2020 16:42:40. #1.15#
title