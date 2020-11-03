Jackie Chan İz Peşinde Filmi konusu filmi konusu nedir? Jackie Chan İz Peşinde Filmi konusu oyuncuları ve Jackie Chan İz Peşinde Filmi konusu özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Jackie Chan İz Peşinde Filmi konusu filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Jackie Chan İz Peşinde Filmi konusu konusu, özeti ve Jackie Chan İz Peşinde Filmi konusu oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Jackie Chan İz Peşinde Filmi konusu filminin

İzleyenleri ekrana bağlayan Jackie Chan İz Peşinde Filmi konusu filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Jackie Chan İz Peşinde Filmi konusu filmini izleyecek olanların merak ettiği Jackie Chan İz Peşinde Filmi konusu konusu nedir, Jackie Chan İz Peşinde Filmi konusu oyuncuları kimler ve Jackie Chan İz Peşinde Filmi konusu özeti gibi konuları inceliyoruz.

JACKİE CHAN İZ PEŞİNDE FİLMİ KONUSU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bennie Chan (Jackie Chan), Hong Kong'lu bir dedektiftir. 10 yıldan fazla bir zamandır kötülüğü ile ün salmış mafya patronu Victor Wong'un (Winston Chao) peşindedir. Birgün Chan'in yeğeni, Wong mafyasıyla başını derde sokunca ona yardım edebilecek tek kişi olan, çok önemli bir cinayetin tek tanığı Amerikalı kumarbaz Connor Watts'ı (Johnny Knoxville) bulmaya karar verir. Benni ve yeğeni, Moğolistan'dan Çin'e, Makau'ya ve Hong Kong'a uzanan zorlu ve bir o kadar eğlenceli bir maceraya atılırlar...

JACKİE CHAN İZ PEŞİNDE FİLMİ KONUSU FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Jackie Chan İz Peşinde filminin oyuncu kadrosunda; Jackie Chan, Johnny Knoxville, Bingbing Fan, Eric Tsang, Eve Torres gibi isimler yer alıyor.