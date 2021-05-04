Jack Todd kimdir? Jack Todd kaç yaşında, nereli?
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Jack Todd kimdir? Jack Todd kaç yaşında, nereli?

Jack Todd kimdir? Jack Todd kaç yaşında, nereli?
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

Spor köşe yazarlığı yapan, birçok başarılı kitabı bulunan ve tv şovları bulunan Jack Todd kimdir? Jack Todd kaç yaşında, nereli? Detayalar haberimizde.

Spor köşe yazarlığı yapan, birçok başarılı kitabı bulunan ve tv şovları bulunan Jack Todd kimdir? Jack Todd kaç yaşında, nereli? Detayalar haberimizde.

JACK TODD KİMDİR?

1946 doğumlu Jack Todd 1986'dan beri Montreal Gazetesinde spor köşe yazarlığı yapıyor. Todd, Vietnam Savaşı sırasında savaşa gönderilmekten kaçınmak için ABD Ordusu'ndan ayrılan bir Amerikan vatandaşıydı. O şimdi Kanada vatandaşı. Todd Amerika Birleşik Devletleri'nde doğdu ve Nebraska Üniversitesi'nden mezun oldu.

JACK TODD KİTAPLARI

Sun going down: a novel

The taste of metal: a deserter's story

jack todd come again no more

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Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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