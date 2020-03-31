Jack Ma, Avrupa'daki Hastanelere Acil Tıbbi Yardım Gönderecek E-ticaret devi Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, vakfının yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını ile mücadele kapsamında Avrupa'da yer alan hastanelere acil tıbbi yardımda bulunacağını duyurdu.

E-ticaret devi Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, vakfının yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını ile mücadele kapsamında Avrupa'da yer alan hastanelere acil tıbbi yardımda bulunacağını duyurdu. Jack Ma, daha önce Afrika ve Asya'da yer alan birçok ülkeye salgın ile mücadele için tıbbi yardım göndermişti.

Jack Ma'dan Avrupa'daki Hastanelere Acil Tıbbi Yardım

Çinli iş adamı, Jack Ma Vakfı ve Alibaba Vakfı'nın Avrupa'da yer alan hastanelere 800 solunum cihazı, 300,000 set koruyucu eldiven ve 300,000 maske dahil ek acil teçhizat bağışlayacağını açıkladı. E-ticaret platformu Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını ile mücadele kapsamında birlik çağrısında da bulundu.

Jack Ma, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Jack Ma Vakfı ve Alibaba Vakfı, Avrupa'daki hastanelere 800 solunum cihazı, 300,000 set koruyucu eldiven, 300 bin maske dahil ek acil teçhizat bağışlayacak." ifadelerini kullandı.

Jack Ma Vakfı'nın yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile ilgili bir web sitesi de açtığı belirtildi. Jack Ma Vakfı tarafından açılan web sitesinde doktor ve hemşirelerin yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını ile ilgili görüşlerini ve tavsiyelerini dile getirebileceği ifade edildi.