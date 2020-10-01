Jacinda Ardern: Yeni Zelanda Başbakanı canlı tartışma programında 'Uzun zaman önce esrar kullandım'...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Jacinda Ardern: Yeni Zelanda Başbakanı canlı tartışma programında 'Uzun zaman önce esrar kullandım'...

01.10.2020 12:27 | Son Güncelleme: 01.10.2020 12:31
Jacinda Ardern: Yeni Zelanda Başbakanı canlı tartışma programında 'Uzun zaman önce esrar kullandım'...

Jacinda Ardern, 17 Ekim'de yapılacak genel seçimler öncesinde rakibi, Ulusal Parti lideri Judith Collins'le televizyonda canlı yayına çıktı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, "uzun zaman önce" esrar kullandığını kabul etti.

Ardern, 17 Ekim'de yapılacak genel seçimler öncesinde rakibi, Ulusal Parti lideri Judith Collins'le televizyonda canlı yayına çıktı.

Seçimlerde, keyif amaçlı esrar kullanımı ve ötanazinin yasal hale gelmesi de oylanacak.

'Esrar kullanımına halk karar vermeli'

Tartışma programında moderatör, liderlere esrar kullanımı konusunda oylarını nasıl kullanacağını sordu.

Collins, öneriye karşı oy kullanacağını söyledi. Ardern ise oyunu hangi yönde kullandığını seçimlerden sonra açıklayacağını belirtti ve "Buna Yeni Zelanda kamuoyunun karar vermesi gerekir. Bu konu üzerinden siyaset yapılmamalı" dedi.

40 yaşındaki Ardern, moderatörün daha esrar kullanıp kullanmadığı sorusuna "Evet kullandım. Uzun zaman önce" diye yanıt verdi.

Keyif amaçlı esrar kullanımının serbest bırakılması ülkede yıllardır tartışma konusu ve kamuoyu yoklamaları toplumun bu konuda bölündüğüne işaret ediyor.

Anketler, 18-44 yaş arasındakilerin yüzde 60'ından fazlasının marihuananın serbest bırakılmasını desteklediğini gösteriyor.

Bu nedenle sonucun büyük oranda seçimlere katılım oranına bağlı olacağı belirtiliyor.

Referandumda seçmenlere esrar kullanımıyla ilgili yasa tasarısını destekleyip desteklemedikleri sorulacak.

Yasa tasarısı, 20 yaşın üstündeki kişilerin günde 14 grama kadar esrar satın alabilmesine izin veriyor. Tasarı yasalaşırsa, evlerde kişisel kullanım için saksıda hint keneviri yetiştirilebilecek.

Referandumun sonucu bağlayıcı olmayacak, parlamentonun onayı gerekecek.

Ülkede tedavi amaçlı esrar kullanımı serbest.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mike Pompeo Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Ercan Kesal Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Arda Turan Fatih Terim Eddie Newton Robert Prosinecki
Daha Fazla Kamu Ekim Çocuk Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Jacinda Ardern: Yeni Zelanda Başbakanı canlı tartışma programında 'Uzun zaman önce esrar kullandım'... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.10.2020 12:54:55. #1.15#
title