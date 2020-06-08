Jacinda Ardern kimdir? Jacinda Ardern kaç yaşında, nereli?
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Jacinda Ardern kimdir? Jacinda Ardern kaç yaşında, nereli?

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern biyografisi derledik. Ardern, 1980 yılında Yeni Zelanda'da doğdu ve Waikato Üniversitesi'nde eğitimini tamamladı. Ülkenin yeni başbakanı olarak 26 Ekim 2017 tarihinde göreve başladı. İşte, Jacinda Ardern hayatı...

Jacinda Ardern kimdir? Jacinda Ardern kaç yaşında, nereli?
08.06.2020 11:57 | Son Güncelleme: 08.06.2020 12:02

Jacinda Ardern, henüz 17 yaşında siyasete adım attı. İlk olarak İşçi Partisi'ne üye oldu ve Tony Blair ile Helen Clark'ın ekibinde çalıştı. Kendisini sosyal demokrat ve ilerici olarak tanımlayan Jacinda Ardern, görevdeyken anne olan ikinci başbakan oldu.

JACİNDA ARDERN KİMDİR?

Tam adı Jacinda Kate Laurell Ardern olan siyasetçi, 26 Temmuz 1980 tarihinde Hamilton, Yeni Zelanda'da dünyaya geldi. Waikato Üniversitesi'nden mezun oldu. Yeni Zelanda İşçi Partisi üyesi olan Ardern, 19 Ekim 2017'de ülkesi Yeni Zelanda'nın yeni başbakanı seçilerek, 26 Ekim 2017'de göreve başladı. Ünlü isim, kapitalizme karşı yaptığı cesur açıklamalarla dikkat çekti.

Jacinda Ardern kimdir? Jacinda Ardern kaç yaşında, nereli?

Ocak 2018'de hamile olduğunu duyuran Jacinda Ardern'in aile kökleri İngiliz asıllıdır. Yeni Zelanda Başbakanı'nın partneri, televizyon sunucusu Clarke Gayford'dur ve çiftin 2018 yılında dğnyaya gelen bir kızı bulunuyor.

2017 yılındaki seçim yarışında Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la kıyaslandı. Seçimleri kazandıktan sonra popülerliği daha da artan Ardern, boş zamanlarında DJ'lik yapıyor.

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