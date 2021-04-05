İzzet Yıldızhan'a doğum günü sürprizi

Üç yıl önce ailesiyle birlikte İstanbul'dan İzmir'e yerleşen sanatço İzzet Yıldızhan, geçtiğimiz hafta yeni yaşına girdi. Şarkıcılığın yanı sıra iş hayatında da adından söz ettiren sanatçı, yeni eseri için girdiği stüdyoda tatlı bir sürprizle karşılaştı. İşte ayrıntılar...
Birlikte çalıştığı müzisyen ekibi, Yıldızhan'a pasta sürprizi yaptı. Müzisyen ekibinin, "İyi ki doğdun İmparator" yazılı pastanın mumlarını üfleyen sanatçı, "Yeni yaşımda sağlıktan başka bir şey dilemiyorum" dedi.
'27 YAŞINA BASTIM'
Yıldızhan, "Kaç yaşına girdiniz?" sorusuna, "27 yaşına bastım" cevabıyla espri yaptı.
İzzet Yıldızhan'ın pastasının üzerindeki 'İmparator' yazısı da dikkatlerden kaçmadı.
Kaynak: Snob Magazin