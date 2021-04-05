İzzet Yıldızhan'a doğum günü sürprizi

Üç yıl önce ailesiyle birlikte İstanbul'dan İzmir'e yerleşen sanatço İzzet Yıldızhan, geçtiğimiz hafta yeni yaşına girdi. Şarkıcılığın yanı sıra iş hayatında da adından söz ettiren sanatçı, yeni eseri için girdiği stüdyoda tatlı bir sürprizle karşılaştı. İşte ayrıntılar...