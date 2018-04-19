İzü'de "Şehr-i İstanbul Şöleni" Yapılacak

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde (İZÜ), "Şehr-i İstanbul Şöleni" gerçekleştirilecek.

Hür Medeniyet Kulübü (Hürmed) öğrencilerinin düzenlediği etkinlik, üniversitenin Halkalı Yerleşkesi'nde 25 Nisan'da saat 12.00'de başlayacak.

İstanbul'un eski güzelliklerinin hatırlatılmasını amaçlayan etkinlikte, sinema ve tiyatro oyuncusu Ulvi Alacakaptan meddah gösterisi sunarken Remel Ensemble grubu da İstanbul ile özdeşleşmiş şarkıları yorumlayacak.

Üniversite öğrencilerine yönelik "Değişen İstanbul" temalı fotoğraf yarışmasının da yapılacağı etkinlikte ayrıca, yarışan fotoğrafların yer aldığı bir sergi ile "kubbelerin üstadı" lakabıyla tanınan fotoğraf sanatçısı Cemil Şahin'in sergisi ziyaret edilebilecek.

İZÜ Müzik Kulübü'nün müzik ve şiir dinletisi sunacağı şölende, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'nin özel koleksiyon kitapları ve İSMEK'in desteğiyle el sanatları tezgahları açılacak.