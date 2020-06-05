İztuzu Plajı gündüz turistleri gecede caretta carettaları ağırlıyor
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İztuzu Plajı gündüz turistleri gecede caretta carettaları ağırlıyor

Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi'ndeki İztuzu Plajı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında turistler ve caretta carettaların kullanımı için düzenlendi.

05.06.2020 19:14 | Son Güncelleme: 05.06.2020 19:22

Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi'ndeki İztuzu Plajı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında turistler ve caretta carettaların kullanımı için düzenlendi.

Tabiat Varlıklarını Koruma Daire Başkanı Ahmet Çömlekçi, incelemelerde bulunduğu İztuzu Plajı'nda yaptığı açıklamada, Kovid-19 önlemleri kapsamında İztuzu Plajı'nda sosyal mesafe dikkate alınarak şemsiye ve şezlong yerleştirildiğini söyledi.

Alanda sıfır atık projesinin de uygulandığını vurgulayan Çömlekçi, engelliler için alan ayarladıklarını dile getirdi.

Çömlekçi, saat 08.00-20.00 arası halk plajı olarak hizmet veren plajın gece ise yumurtlamaya gelen caretta carettaların hizmetinde olduğunu belirtti.

Türkiye'deki 18 özel çevre koruma bölgesi bulunduğunu vurgulayan Çömlekçi, "İztuzu Plajımızda yaralı deniz kaplumbağalarının tedavisi için kaplumbağa hastanemiz bulunuyor. Bu konuda üniversitelerimiz ve STK'larımız ile işbirliği yapmaktayız. İztuzu Plajı, insanlık ve doğal yaşam için korunması gereken çok değerli bir yer." diye konuştu.

Dünyaya örnek teşkil eden bir kullanımı var

Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Başkanı ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska da plajda şu an korumaya alınan 170 civarında caretta caretta yuvası olduğunu ifade etti.

Sezon sonunda yuva sayısının 600 civarında olmasını beklediklerini anlatan Kaska, "Caretta carettalar her yıl mayıs ayının başından itibaren ağustos ortalarına kadar plajda yuvalarını yapıyor. Doğal yaşamın ve insan kullanımının dengeli şekilde yürütüldüğü İztuzu Plajı dünyada örnek teşkil ediyor." dedi.

İztuzu Plajı gündüz turistleri gecede caretta carettaları ağırlıyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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