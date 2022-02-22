İZSU İzmir su kesintisi: 22-23 Şubat 2022 İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi listesi!

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 22 Şubat Salı günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 22 Şubat Pazartesi İzmir su kesintisi saatleri...

22 ŞUBAT İZMİR SU KESİNTİLERİ

İlçe: BUCA

Mahalleler: 29 EKİM, KAYNAKLAR MERKEZ

Kesinti Süresi: 22.02.2022 saat 16:10 ile 17:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: ORTA TEPE SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU VARDIR.

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İlçe: KARABAĞLAR

Mahalleler: BARIŞ, GÜNALTAY, SEVGİ, SELVİLİ

Kesinti Süresi: 22.02.2022 saat 15:35 ile 17:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: 4095 SOKAK - 4691 SOKAK KVŞ ARIZA SEBEBİYLE

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İlçe: KİRAZ

Mahalleler: SULUDERE

Kesinti Süresi: 21.02.2022 saat 08:10 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.

Açıklama: SULUDERE MAHALLESİNİ BESLEYEN DALGIÇ POMPANIN ARIZA YAPMASINDAN DOLAYI BÖLGEDE SU KESİNTİSİ VE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLİR.

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İlçe: KİRAZ

Mahalleler: ÇAYAĞZI

Kesinti Süresi: 22.02.2022 saat 09:00 ile 27.02.2022 saat 17:00 arasında yaklaşık 5 gün 8 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: ÇAYAĞZI MAHALLESİNİ BESLEYEN DALGIÇ POMPANIN ARIZA YAPMASINDAN DOLAYI BÖLGEDE SU KESİNTİSİ VE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLİR.

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İlçe: KONAK

Mahalleler: 26 AĞUSTOS, YAVUZ SELİM, ULUBATLI, HUZUR, ZEYBEK, MEHMET AKİF

Kesinti Süresi: 22.02.2022 saat 15:50 ile 17:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: 2371 SOKAK NO:44 ÖNÜ İÇİN

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İlçe: MENEMEN

Mahalleler: YEŞİL PINAR, GÖLCÜK, İNCİRLİ PINAR, ZEYTİNLİK, IRMAK

Kesinti Süresi: 22.02.2022 saat 11:30 ile 16:00 arasında yaklaşık 4 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

Açıklama: toki evleri etkileniyor

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İlçe: SEFERİHİSAR

Mahalleler: SIĞACIK, CAMİKEBİR

Kesinti Süresi: 22.02.2022 saat 11:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: ANA BORU PATLAĞI NEDENİYLE SIĞACIK BÖLGESİNİN SULARI KESİLMİŞTİR

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