İZSU İzmir su kesintisi: 10 Şubat 2022 İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi listesi!

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 10 Şubat Perşembe günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 10 Şubat Perşembe İzmir su kesintisi saatleri...

10 ŞUBAT İZMİR SU KESİNTİLERİ

İlçe: BAYINDIR

Mahalleler: YUSUFLU

Kesinti Süresi: 10.02.2022 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: GEDAŞTAN KAYNAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİNDEN DOLAYI MAHALLENİN TAMAMINDA SU KESİNTİSİ YAŞANMAKTADIR

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İlçe: KARABAĞLAR

Mahalleler: SEVGİ, BARIŞ, BOZYAKA, GÜNALTAY, KİBAR, SELVİLİ

Kesinti Süresi: 10.02.2022 saat 16:20 ile 18:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: 4590 sokak no. 6 için

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İlçe: KARABAĞLAR

Mahalleler: GAZİ, DEVRİM, ÖZGÜR, YÜZBAŞI ŞERAFETTİN

Kesinti Süresi: 10.02.2022 saat 17:20 ile 19:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: 3899/1 sokak no. 3 için

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İlçe: KINIK

Mahalleler: BAĞALAN

Kesinti Süresi: 10.02.2022 saat 08:00 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.

Açıklama: BAĞALAN MAHALLESİNDE POMPA ARIZASI MEYDANA GELMİŞTİR. HAVVA ŞARTLARINDAN DOLAYI POMPA İSTASYONUNA ARAÇ GİREMEDİĞİ İÇİN POMPA ARIZASI GİDERİLMEMKTE OLUP MAHALLE SU DEPOSUNA SU NAKLİ YAPILMAKTADIR.

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İlçe: KİRAZ

Mahalleler: KIRKÖY

Kesinti Süresi: 10.02.2022 saat 17:15 ile 11.02.2022 saat 12:30 arasında yaklaşık 19 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.

Açıklama: KIRKÖY MAHALLESİ YÖRÜKLER MEVKİİNİ BESLEYEN HİDROFORLARIN ARIZA YAPMASINDAN DOLAYI BÖLGEDE SU KESİNTİSİ BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANACAKTIR.

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İlçe: MENEMEN

Mahalleler: YEŞİL PINAR

Kesinti Süresi: 10.02.2022 saat 12:00 ile 17:30 arasında yaklaşık 5 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

Açıklama: toki evleri etkileniyor

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İlçe: ÖDEMİŞ

Mahalleler: SÜLEYMAN DEMİREL

Kesinti Süresi: 10.02.2022 saat 17:00 ile 19:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: ÖDEMİŞ İLÇESİ SÜLEYMAN DEMİREL MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR

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İlçe: TİRE

Mahalleler: ATATÜRK, HÜRRİYET

Kesinti Süresi: 10.02.2022 saat 10:50 ile 12:30 arasında yaklaşık 1 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.

Açıklama: YENİ ŞEBEKE HATTI DÖŞEME İŞİ YAPILDIĞI İÇİN GENÇLİK CADDESİ VE ÇEVRELERİNE KESİNTİ GİRİLMİŞTİR

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