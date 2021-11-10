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İzolasyon çalışması sırasında yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İzolasyon çalışması sırasında yangın çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir binanın çatı katında, izolasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı.

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir binanın çatı katında, izolasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı. Paniğe sebep olan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Köşklü Çeşme Mahallesi 505. Sokakta bulunan bir binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın çatı katında izolasyon çalışması yapıldığı sırada yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Binanın çatı katında maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

İzolasyon çalışması sırasında yangın çıktı

İzolasyon çalışması sırasında yangın çıktı

İzolasyon çalışması sırasında yangın çıktı

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