İznikmid hangi şehrin eski adıdır?

İznikmid hangi şehrin eski adıdır?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada İznikmid günümüzdeki hangi kenti Osmanlılar dönemindeki adıdır sorusunun cevabı araştırıldı. Peki İznikmid günümüzdeki hangi kenti Osmanlılar dönemindeki adıdır

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada İznikmid günümüzdeki hangi kenti Osmanlılar dönemindeki adıdırsorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

İZNİKMİD GÜNÜMÜZDEKİ HANGİ KENTİ OSMANLILAR DÖNEMİNDEKİ ADIDIR?

A: İznik

B: İzmit

C: İzmir

D: İçel

Cevap : B

İznikmid hangi şehrin eski adıdır?

YARIŞMACI ORHAN TAĞMAN HAKKINDA

Orhan Tağman 32 yaşında, Kayseri'de doğmuş ve Kayseri'de yaşıyor. Erciyes Üniversitesi Sosyoloji Bölümü son sınıf öğrencisi olan Orhan Bey, aynı zamanda çiftçilik yapıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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