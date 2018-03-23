İznikliler Fidanlarla Buluştu

İznik Dörtyol Mevkiinde Orman İşletme Şefliği tarafından düzenlenen fidan dağıtım etkinliğine İznik Kaymakamı Bülent Bayraktar, Belediye Başkan Yardımcısı Necati Tosun, Orman İşletme Şefleri Hakan Dönmez, İlhan Yazgan ile İznikli vatandaşlar katıldı.

İznik Kaymakamı Bülent Bayraktar ve Belediye Başkan Yardımcısı Necati Tosun etkinlikte vatandaşlara defne, fıstık çamı, servi, palmiye, mazı, süs narı ve arap yasemini çeşitlerinden oluşan ağaç fidanları dağıttılar. Vatandaşlara gün boyunca 5000 adet fidan dağıtımı gerçekleşti.

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın da 21-26 Mart tarihleri arasında kutlanan Orman Haftası dolayısıyla yayınladığı mesajda "Ormanların insanlığa gıda, yakıt, barınak, temiz hava, ilaç, gelir kaynağı, istihdam, dinlenme, peyzaj gibi maddi manevi birçok ekonomik, ekolojik, sosyal ve kültürel fayda sunan doğal bir kaynak olduğunu kaydetti. Sargın, "Orman sevgisi, küçük yaşlarda başlar ve insan büyüdükçe artar. Sizlerin yaptığı çalışmalarla ormanlarımız artacak, topraklarımız erozyonla akıp gitmeyecektir. Bu vesileyle etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen İznik Orman İşletme Şefliği'ne teşekkür ediyorum" dedi.