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İznikli miniklere içlerini ısıtan hediye

İznikli miniklere içlerini ısıtan hediye
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, ilçede bulunan tüm anaokulu öğrencilerine kış aylarının da gelmesiyle birlikte ayakkabı hediye etti.

İZNİK, BURSA (İHA) - İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, ilçede bulunan tüm anaokulu öğrencilerine kış aylarının da gelmesiyle birlikte ayakkabı hediye etti.

İznik'te faaliyet gösteren 18 anaokulunda okul öncesi eğitim gören 502 öğrenciye İznik Belediyesi tarafından kışlık bot hediye edildi. İlçe merkezinde ve kırsal mahallelerde bulunan anaokullarına ayakkabılar Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından dağıtıldı.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, "Kış aylarının gelmesi ile birlikte minik kardeşlerimize sıcak bir hediye vermek istedik. Her birinin gözlerinden öpüyorum, güle güle, sağlıklı günlerde kullansınlar" dedi. - BURSA

İznikli miniklere içlerini ısıtan hediye

İznikli miniklere içlerini ısıtan hediye

İznikli miniklere içlerini ısıtan hediye

İznikli miniklere içlerini ısıtan hediye

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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