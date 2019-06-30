İznik'te otomobil tarlaya devrildi: 1 yaralı

İznik ilçesinde bir aracın tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Ahmet Sevimli idaresindeki 16 FBN 58 plakalı araç, Elmalı ile Sansarak köyleri arasındaki yolda kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Araçta bulunan Nuran Sevimli'nin yaralandığı kaza yerine 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.

Yaralı kadın, İznik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA