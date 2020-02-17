İznik'te kontrolden çıkan hafif ticari araç, ağaca çarptı: 1 yaralı
Haberler » Güncel » İznik'te kontrolden çıkan hafif ticari araç, ağaca çarptı: 1 yaralı - Haber

İznik'te kontrolden çıkan hafif ticari araç, ağaca çarptı: 1 yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde hafif ticari aracın, ağaca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

17.02.2020 08:20 | Son Güncelleme: 17.02.2020 08:54
İznik'te kontrolden çıkan hafif ticari araç, ağaca çarptı: 1 yaralı

'nın ilçesinde hafif ticari aracın, ağaca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

M.B. idaresindeki 04 D 1492 plakalı hafif ticari araç, istikametine giderken kontrolden çıkarak yol kenarındaki zeytin ağacına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle zeytin bahçesine devrilen araçta bulunan B.B. yaralandı.

Yaralanan B.B, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler