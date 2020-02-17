İznik'te kontrolden çıkan hafif ticari araç, ağaca çarptı: 1 yaralı
Bursa'nın İznik ilçesinde hafif ticari aracın, ağaca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Bursa'nın İznik ilçesinde hafif ticari aracın, ağaca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
M.B. idaresindeki 04 D 1492 plakalı hafif ticari araç, Yörükler Mahallesi istikametine giderken kontrolden çıkarak yol kenarındaki zeytin ağacına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle zeytin bahçesine devrilen araçta bulunan B.B. yaralandı.
Yaralanan B.B, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.