İznik ilçesi sakin şehirler ağına dahil edildi

İZNİK, BURSA (AA) - Bursa'nın tarihi ve kültürel değerleriyle öne çıkan ilçesi İznik'in, sakin şehirler ağına (Cittaslow) dahil edildiği bildirildi.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, yaptığı yazılı açıklamada, ilçenin uluslararası mecralardaki tanınırlığı ve farkındalığını artırmak amacıyla 2019 yılında hazırlık çalışmalarına başladıkları Cittaslow üyelik sürecinin tamamlandığını duyurdu.

İtalya'da gerçekleştirilen toplantıda, 30 ülkeden 286 şehrin bulunduğu ağa İznik'in de dahil edildiğini aktaran Usta, şunları kaydetti:

"Cittaslow'un amacı; kentlerin kendi kimliklerine sahip çıkarak küreselleşme sonucu ortaya çıkan şehir kargaşasına, kentlerin birbirine benzemesine, aynılaşmasının önüne geçilmesidir. Kentlerin yönetilirken yerel yemeklerine, yöresel mimarisine, geleneklerine göreneklerine, zanaatlarına, esnafına sahip çıkılması ve desteklenmesi, birliğin üye kentler için ortaya koyduğu kriterler vasıtasıyla sağlanmaya çalışılmaktadır. Cittaslow hareketi hızlı ve tüketime dayalı şehir yaşamına alternatif olarak ortaya çıktı. Yavaş şehirler mega kentlere oranla İznik gibi nüfusu az fakat nitelikli kentlerden oluşur. Bir yavaş şehir olabilmek kolay değil. Dünyada sadece belirli kriterlere uyan sayılı kentler yavaş şehir olabilmektedir. Tüm bunların yanı sıra dünya genelinde ki Cittaslow üyesi şehirler bu ağın farkındalığı sayesinde turizmde popüler olmuş irili ve ufaklı şehirlerdir."

Bundan sonraki süreçte Cittaslow ile ilgili bilgilendirme ve çeşitli etkinlikler gerçekleştireceklerini aktaran Usta, üyelik çalışmalarında emeği geçen ekip arkadaşlarını kutlayarak, bu gelişmenin ilçe için hayırlara vesile olmasını diledi.