İznik Cittaslow yolunda son adıma geçti
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İznik Cittaslow yolunda son adıma geçti

İznik Cittaslow yolunda son adıma geçti
Bültenler - Haberler | Güncel

Merkezi İtalya'da bulunan Uluslararası Sakin Şehirler (Cittaslow) Ağına üyelik dosyasını teslim eden İznik'te son aşama olan inceleme safhası gerçekleşti.

1999 yılında İtalya'nın Greve in Chianti kentinde kurulan Cittaslow, nüfusu 50.000'nin altındaki kentlerin üye olabildiği uluslararası bir belediyeler birliğidir. Cittaslow, bir kentin yaşam kalitesinin iyileştirilmesinin ve kalkınmasının kentin kendi özgün yapısının, mimarisinin, gelenek ve göreneklerinin, yerel yemeklerinin ve tarihsel kimliğinin korunmasını amaçlamaktadır. Cittaslow felsefesi kentlerin hangi alanlarda güçlü ve zayıf olduklarını analiz etmelerini ve sahip oldukları imkânlar çerçevesinde bir strateji geliştirmelerini teşvik edici çalışmalar ve tanıtımlar ile kentlere destek olmaktadır.

Cittaslow üyeliği için tüm kriterleri karşılayan İznik'te Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta adaylık dosyasını Cittaslow Türkiye Teknik Koordinatörü Bülent Köstem'e sundu.2 gün boyunca İznik'in tarihi ve kültürel değerlerini yerinde inceleyen Cittaslow Türkiye Teknik Koordinatörü Bülent Köstem İznik'in tarihi, kültürel değerleri ve doğasına hayran kaldığını dile getirdi. İznik'in adaylık dosyasının Türkiye'de yapılacak puanlama çalışmasından sonra birliğin İtalya'da bulunan merkezine gönderileceği bildirildi.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta konuyla ilgili yaptığı açıklamada "İznik'imizin uluslar arası ağlarda isminin yer alması, bu çalışmalarla farkındalığının artarak tanıtımına katkı sağlanması amacıyla Cittaslow adaylık sürecimizi başlatmıştık. Bu sebeple yerinde inceleme yapmak üzere ilçemize gelen Cittaslow Türkiye Teknik Koordinatörü Bülent Köstem ile ilçemizin tarihi ve kültürel değerlerini birlikte ziyaret ederek, kendilerine bilgi aktardık.İznik Belediyesi olarak bu süreci en iyi şekilde yöneterek kesin üyeliğimizi gerçekleştireceğimizden şüphemiz yok.Her alanda, her ortamda İznik olarak yer almaya devam edeceğiz. Bu çalışmamızda şimdiden ilçemize hayırlı olsun" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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