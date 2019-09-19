İznik Çini Sempozyumuna hazırlık toplantısı yapıldı

19.09.2019 16:19

İznik Belediyesi Şehit Piyade Komando Çavuş Fehmi Barcın Gençlik ve Kültür Merkezi Toplantı salonunda bir araya gelen çini ustaları ve esnafı 9-11 Nisan 2020 yılında yapılması planlanan Çini Sempozyumunu değerlendirdiler.

İznik Kaymakamı Bülent Bayraktar , Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, İznik Unesco Alan Başkanı Murat Taş ve Uludağ Üniversitesi İznik Myo Öğretim görevlisi Mehmet Aras ile birlikte İznik'li çini ustaları ile bir araya geldi.

Toplantıdakonuşan Kaymakam Bayraktar" İznik Çini ustalarını ve çini camiasından bu kadar kalabalık insanı aynı anda bir arada görmek beni çok mutlu etti. Katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu gün kısmen bir kısım çinicimizi gezdim. Tabi herkese ulaşabilmem mümkün olmadığı için davetiye yolu ile çağrımızı yapabildik. Bu günkü toplantımızın amacı9-11 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılmasını planladığımız İznik Çini Sempozyumu öncesi yerelde bu işle uğraşan ustalarımızın, esnaflarımızın, sizlerin fikir ve görüşlerini almak" dedi.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta " Sevgili hocam , Sayın Kaymakamımız ve belirli bir ekibimiz ile bir yola çıktık. Doğru bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Doğru bir şeyler yaparken bu işin taşın altına koyan sizlerle görüşmenin doğru olacağını düşündük. 9-11 Nisan 2020 tarihlerinde yapacağımız çini sempozyumu için hedefimizi doğru şekilde seçelim. Doğru görüş ve önerileri verelim diye bir araya geldik. Bunun öncesinde tabi bizim belediye olarak yapmış olduğumuz çalışmalar ve görüşmeler var ama yeni hedef olarak ulusal ve uluslar arası bir çözüm hareketi sağlayabilmek içinde sizlerinde desteğine ihtiyacımız var. Bunun sonucunda bir katma değer üretilecek, bir gelir elde edilecek. Sizin bu mesleği icra ederken bu gelire ihtiyacınız var. Davetimizi kırmadınız geldiniz. Gelen esnaflarımıza ve arkadaşlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler