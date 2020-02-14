İzmitli kadınlara kooperatifçilik eğitimi verildi

14.02.2020 12:01 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:01

İzmit Belediyesi ve Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü tarafından Kadın Kooperatifinin güçlendirilmesi adına toplantı düzenlenerek eğitim verildi.



İzmit Belediyesinin öncülüğünde kurulan Kadın Kooperatifinde bulunan birbirinden farklı meslek dallarından 14 girişimci kadına, Kocaeli Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya tarafından "Ülkemizde kadın kooperatifleri" konulu eğitim verildi. İzmit Belediyesi makam toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya İzmit Belediyesi Başkan Yardımcıları Dilek Yalçın ve Sibel Solakoğlu'nun yanı sıra Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Dilek Alp, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Sinem Gülenç, Park Bahçeler Müdürü Aysun Bolat Kılıç ve Kırsal Hizmetler Müdürü Şafak Üzümoğlu katılım sağladı.



Kocaeli İl Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya'nın vermiş olduğu ve kadın girişimciler için verimli geçen eğitimde Türkiye'de kadın istidamı, dünyada kooperatifçilik, ülkemizde kadın kooperatifi hareketleri, başarılı kadın kooperatifi örnekleri, yerel idarelerin rolü ve önemi ile kadın kooperatiflerinin başarılarını arttıran faktörler kadın girişimcilere aktarıldı. Projenin önemine değinen kadın girişimci İnci Öztürk, "İzmit için büyük bir kazanım. Özellikle kadın istihdamını artırmak için güzel bir kazanım ve çok büyük bir proje. Projenin bütün aşamaları hazır. Bu saatten sonra bizim de desteklerimizle hayata geçirecekler" dedi.



Daha sonra konuşan girişimci Gonca Berktay ise, "İzmit için büyük bir şans. İzmitli kadınlar için de büyük bir şans çünkü neredeyse birçok sektörle ilgili istihdam edilmemiş kadın bırakmamayı hedefliyoruz. Çok güzel hedeflerimiz ve çok güzel projelerimiz var. Bunları kısa zaman içerisinde hayata geçirmiş olacağız. Biz küçük düşünen bir kooperatif olmak istemiyoruz, büyük düşünmek istiyoruz. Bir şey üretiyorsak bunu sadece mahalle arasında ya da Sanat Sokağı'nda satmak istemiyoruz. Biz bunu dünyanın her köşesine satmak istiyoruz. Aynı zamanda sürdürülebilir kazanç olmasını istiyoruz. İzmit Belediyemizin bu çalışması bizim için büyük bir fırsat. İzmit Belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA