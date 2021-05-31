İZMİT'TE, TEM OTOYOLU'NDA 24 ARAÇ ÇARPIŞTI: 21 YARALI
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İZMİT'TE, TEM OTOYOLU'NDA 24 ARAÇ ÇARPIŞTI: 21 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Saat 04.45 sıralarında, TEM Otoyolu İzmit Şirintepe viyadüğünde 24 aracın çarpışması sonucu 21 kişi yaralanmıştı.

Saat 04.45 sıralarında, TEM Otoyolu İzmit Şirintepe viyadüğünde 24 aracın çarpışması sonucu 21 kişi yaralanmıştı. İstanbul istikameti ulaşıma kapanırken, trafik ve Karayolları ekipleri yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Bariyerler kesilerek kuyrukta bekleyen araçların bariyerin arasından Ankara istikametine geçmesi sağlanarak yoğunluk azaltılmaya çalışıldı. Araçlar olay yerinden çekildikten sonra saat 12.55 sıralarında İstanbul istikameti ulaşıma açıldı.

İZMİT'TE, TEM OTOYOLU'NDA 24 ARAÇ ÇARPIŞTI: 21 YARALI
İZMİT'TE, TEM OTOYOLU'NDA 24 ARAÇ ÇARPIŞTI: 21 YARALI
İZMİT'TE, TEM OTOYOLU'NDA 24 ARAÇ ÇARPIŞTI: 21 YARALI
İZMİT'TE, TEM OTOYOLU'NDA 24 ARAÇ ÇARPIŞTI: 21 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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