İzmit'te koronavirüs tedavisi gören çift, 1 hafta arayla öldü
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İzmit'te koronavirüs tedavisi gören çift, 1 hafta arayla öldü

26.11.2020 12:02 | Son Güncelleme: 26.11.2020 12:07
İzmit'te koronavirüs tedavisi gören çift, 1 hafta arayla öldü

İZMİT'te, koronavirüs tedavisi gören Havva (73) ve İsmail (73) Özden çifti, 1 hafta arayla hayatını kaybetti.

İZMİT'te, koronavirüs tedavisi gören Havva (73) ve İsmail (73) Özden çifti, 1 hafta arayla hayatını kaybetti.

İzmit'in Bekirpaşa Mahallesi'nde oturan Havva Özden ve eşi İsmail Özden, koronavirüse yakalanarak, tedavi için hastaneye kaldırıldı. Özel hastanede tedavi gören İsmail Özden, geçen hafta hayatını kaybetti. Tedavisine devam edilen Havva Özden ise eşinden 1 hafta sonra yaşamını yitirdi. 2 çocuk sahibi oldukları öğrenilen çiftin cenazeleri, Kandıra ilçesindeki Hüdaverdiler Köy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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İzmit'te koronavirüs tedavisi gören çift, 1 hafta arayla öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun TAN

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