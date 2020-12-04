İzmit'te, Azize Santa Barbara ayinle anıldı
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İzmit'te, Azize Santa Barbara ayinle anıldı

04.12.2020 11:50 | Son Güncelleme: 04.12.2020 11:54
İzmit'te, Azize Santa Barbara ayinle anıldı

HRİSTİYAN dünyasında 'ilk azize' olarak kabul edilen Santa Barbara, İzmit'te hapsedildiğine inanılan tarihi surlarda dualarla anıldı.

HRİSTİYAN dünyasında 'ilk azize' olarak kabul edilen Santa Barbara, İzmit'te hapsedildiğine inanılan tarihi surlarda dualarla anıldı.

Hristiyanlığı seçtiği için babası Dioskorus tarafından 4 Aralık 235 tarihinde öldürüldüğüne inanılan Azize Santa Barbara, 'Santa Barbara Kulesi' olarak da adlandırılan İzmit Bağçeşme mevkisindeki tarihi surlar altındaki mahzende düzenlenen ayin ile anıldı. Fener Rum Patrikhanesi tarafından pandemi nedeniyle katılımda bulunulmaması yönünde çağrı yapılan ayine Peder Dimitri Mayoğlu, Peder Varnavas ve Dafnusia Piskoposu Smaragdos katıldı. Ayinde başı kesilerek öldürüldüğüne inanılan Azize Santa Barbara için İncil'den dualar okunarak, mumlar yakıldı.  

'UMARIZ ÜLKEMİZ VE TÜM DÜNYA PANDEMİDEN KURTULUR'

Ayinin ardından konuşan Peder Dimitri Mayoğlu, "Bugün burada Azize Barbara için yaptığımız duayı yönetmenin huzurunu yaşıyoruz. Bu sene maalesef bütün dünyayı kasıp kavuran koronavirüsten dolayı çok az kişi ile buradayız. En son 3 sene evvel şahsen buraya gelmiştim. Burası dolup taşıyordu. Bu sene bu kadar az kişi ile bulunmak üzücü. Ümidimiz, bir sonraki sene daha iyi şartlarda ve sağlıklı bir şekilde burada olabilmek. Azize Barbara'nın, azize olarak salgın hastalıkları iyileştirme özelliği var. Umarız bu özelliğini dualarımızın karşılığında bize verir. Ülkemizi ve bütün dünyayı pandemiden kurtarır ve Allah'a bizim için aracılık eder. Dualarımızı inşallah hem Azize Barbara hem de Allah duymuştur. Hepimize sağlık verir" dedi.


İzmit'te, Azize Santa Barbara ayinle anıldı
İzmit'te, Azize Santa Barbara ayinle anıldı
İzmit'te, Azize Santa Barbara ayinle anıldı
İzmit'te, Azize Santa Barbara ayinle anıldı
İzmit'te, Azize Santa Barbara ayinle anıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR

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