İzmit Seka Hastane Camii için temel atma töreni düzenlendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmit Seka Hastane Camii için temel atma töreni düzenlendi

İzmit Seka Devlet Hastanesi yanında inşa edilecek olan Seka Hastane Camii için temel atma töreni düzenlendi.

İzmit Seka Hastane Camii için temel atma töreni düzenlendi
21.07.2020 11:10 | Son Güncelleme: 21.07.2020 11:14

İzmit Seka Devlet Hastanesi yanında inşa edilecek olan Seka Hastane Camii için temel atma töreni düzenlendi.

İzmit Seka Devlet Hastanesi'nin yanında 1400 metrekarelik alana inşa edilecek cami için temel atma töreni düzenlendi. Arsası Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan ve Hastane personeli, hasta yakınları ve bölgedeki vatandaşlara hizmet verecek olan Seka Hastane Camisi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kendi bünyesindeki bin 400 metrekarelik arsayı cami yapımı için tahsis etti. İzmit müftülüğüne devredilen arsanın 500 metrekaresine cami inşaatı yapılacak. Büyükşehir Belediyesi ayrıca camii inşaatı için beton ve demir malzeme yardımında bulunacak. Temel atma törenine Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, İzmit İlçe Müftüsü Süleyman Küçük, Seka Hastane Cami Yaptırma ve Hizmet Derneği Başkanı Mehmet Selim Budak, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Caminin temel atma töreninde,İzmit İlçe Müftüsü Süleyman Küçük tarafından Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Törende konuşan Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, "Cami inşası için gayret gösteren başta dernek başkanımızı ve yönetimini tebrik ediyorum. Cami derneğimiz, Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ve müftülüğümüzün öncülüğünde inşallah bu camimiz en kısa sürede inşa olacak. Ülkemizin ve milletimizin tapusu olan, toplumumuzun Allah ile irtibatının sembolü olan bu camimizin temeli için bismillah diyoruz" dedi.

Konuşmalarını gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Sadaka-yı Cariyenin önemine değinerek, "Sadaka-yı Cariye, bir kişi öldükten sonra kıyamete kadar bırakanın arkasından sevap gönderen bir hayırlı müessesedir. Bu camimiz için de bugün burada temel atma törenindeyiz. Bu camimiz açıldıktan sonra burada yapılan ibadetlerden, buraya emek verilenlere sevap yazılacak. Buradan birçok vatandaşımız istifade edecek" ifadelerini kullandı.

Cami işinin gönül işi olduğunu ifade eden Seka Hastane Camii Yaptırma ve Hizmet Derneği Başkanı Mehmet Selim Budak ise "İzmit Seka Devlet Hastanesi, Ford Otosan Ortaokulu, çok sayıda esnaf ve vatandaşımızın ikamet ettiği semtte, insanların kolayca ulaşabileceği, cenazesi ve cemiyeti olduğunda araç park sorunu olmayan bir yer olarak inşa edilecek" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim 3. Sayfa
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Beyoğlu'nda kardeşinin cesediyle 15 gün aynı evde yaşadı 3. Sayfa
Beyoğlu'nda kardeşinin cesediyle 15 gün aynı evde yaşadı
Pınar'ın katili eski sevgilisi çıktı! İşte bağ evindeki vahşetin tüm detayları 3. Sayfa
Pınar'ın katili eski sevgilisi çıktı! İşte bağ evindeki vahşetin tüm detayları
12 bin yıldır genetiği değişmeden günümüze kadar gelen siyez buğdayı, tarlada biçilmeden satılıyor Ekonomi
12 bin yıldır genetiği değişmeden günümüze kadar gelen siyez buğdayı, tarlada biçilmeden satılıyor
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı Dünya
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
Cübbeli Ahmet Hoca, Prof. Dr. Ali Köse'nin sözlerine canlı yayında tepki gösterdi: Bu 'bin' lafı işi sulandırır Güncel
Cübbeli Ahmet Hoca, Prof. Dr. Ali Köse'nin sözlerine canlı yayında tepki gösterdi: Bu "bin" lafı işi sulandırır
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı! Özel aparatlar kullanıldı
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı! Özel aparatlar kullanıldı
Erdoğan'ın 24 yıl önce açılışını yaptığı baraj kurudu! İstanbul'u zor günler bekliyor
Erdoğan'ın 24 yıl önce açılışını yaptığı baraj kurudu! İstanbul'u zor günler bekliyor
Demirtaş'tan zehir zemberek sözler: Bize parmak sallayan muhalefet sözcüleri hadlerini bilsin
Demirtaş'tan zehir zemberek sözler: Bize parmak sallayan muhalefet sözcüleri hadlerini bilsin
Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek
Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak
Rent a car bayramı! Koronavirüsten çekinenler toplu taşıma yerine araç kiralamaya koştu
Rent a car bayramı! Koronavirüsten çekinenler toplu taşıma yerine araç kiralamaya koştu
Çocukların midesinden çıkan onlarca yabancı cisim şaşırttı
Çocukların midesinden çıkan onlarca yabancı cisim şaşırttı
Annesinin sokak ortasında dövdüğü 4 yaşındaki çocuk koruma altına alındı
Annesinin sokak ortasında dövdüğü 4 yaşındaki çocuk koruma altına alındı
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
Gaziantep'te vaka sayısının artmasındaki en önemli sebep ev ziyaretleri
Gaziantep'te vaka sayısının artmasındaki en önemli sebep ev ziyaretleri
Cristiano Ronaldo, 5 büyük ligin 3'ünde 50 golü aşan ilk futbolcu oldu
Cristiano Ronaldo, 5 büyük ligin 3'ünde 50 golü aşan ilk futbolcu oldu
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Cengiz Ünder'in Napoli'ye transfer olduğunu açıkladı
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Cengiz Ünder'in Napoli'ye transfer olduğunu açıkladı
Ayasofya'daki mozaik ve freskler bir dakikada açılıp aynı sürede kapanan raylı sistem perde ile kapatılacak
Ayasofya'daki mozaik ve freskler bir dakikada açılıp aynı sürede kapanan raylı sistem perde ile kapatılacak
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
TFF 2. Lig play-off maçının protokol tribününde yumruklar havada uçuştu
TFF 2. Lig play-off maçının protokol tribününde yumruklar havada uçuştu
Kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi tutuklandı
Kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi tutuklandı
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Arsenal'daki yüksek maaşını bırakmak istemeyen Mesut Özil, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti
Arsenal'daki yüksek maaşını bırakmak istemeyen Mesut Özil, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti
İstanbul'daki taksi dolmuşçular, eylem için araçlarını İBB önüne çekti
İstanbul'daki taksi dolmuşçular, eylem için araçlarını İBB önüne çekti
Elia'nın ardından İrfan Can Kahveci de Başakşehir'den ayrılacak
Elia'nın ardından İrfan Can Kahveci de Başakşehir'den ayrılacak
Cansız bedeni ormanlık alanda bulunan Pınar Gültekin'den geriye bu görüntüler kaldı
Cansız bedeni ormanlık alanda bulunan Pınar Gültekin'den geriye bu görüntüler kaldı
Sakal bırakan memura verilen ceza iptal edildi, karar emsal teşkil edebilir
Sakal bırakan memura verilen ceza iptal edildi, karar emsal teşkil edebilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Destici Süreyya Sadi Bilgiç Adil Karaismailoğlu
Magazin Erol Evgin Hande Yener Merve Boluğur Serenay Sarıkaya
Spor Selçuk İnan Fatih Terim Burak Yılmaz Hikmet Karaman Robert Prosinecki
Daha Fazla Türk Muğla Avrupa Ak Parti
Şu an buradasınız: İzmit Seka Hastane Camii için temel atma töreni düzenlendi - İzmit
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.7.2020 11:28:53. #1.14#
title