İzmit Pişmaniye Festivaline Kızıltepe'de Yoğun İlgi

İzmit Pişmaniye Festivaline Kızıltepe'de yoğun ilgi

10. Uluslararası Pişmaniye Festivaline Mardin'de büyük ilgi

MARDİN - Her yıl farklı bir ilde gerçekleşen Uluslararası İzmit Pişmaniye Festivali nin bu yıl 10.cusu Kızıltepe'de gerçekleştirildi. Binlerce Kızıltepeli vatandaşın katılım sağladığı festival İzmit mehteran takımının yürüyüşü ile başladı. Pişmaniye ustaları Kızıltepe sıcağında saatlerce pişmaniye yapıp vatandaşlara ikram etti. Pişmaniye dağıtımında izdiham yaşandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Meydanında İzmit Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Mardin Valiliği ve Kızıltepe Belediyesinin ev sahipliği ile gerçekleşen 10. Uluslararası Pişmaniye festivaline Mardin'lilerin ilgisi yoğun oldu. Festival İzmit Mehteran takımının Cumhuriyet meydanında yürüyüşü ile start aldı.

Festivale Mardin Valisi Mustafa Yaman, ve eşi Gülseren Yaman, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ahmet Odabaş, Ak Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, Ak Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, İzmit İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Karakaş, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet meydanında Mardin Valiliği, İzmit Belediyesi ve Kızıltepe Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen 10. Uluslararası Pişmaniye festivali protokolün katılımı ile saygı duruşu ve istiklal marşı başladı. Festivalde sahnelenen Kızıltepe Anafartalar ortaokulu tarafından halk oyunları gösterisi, Kızıltepe Belediyesi Gençlik merkezi gitar gurubu gösterisi ve Mehtaran takımının marşları büyük ilgiyle izlendi.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı ile çalıştık"

Festivalde konuşsan Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ahmet Odabaş,Kızıltepe ilçesinde gerçekleştirilen yatırımları katılımcılara aktararak, görevlendirme ile devletin dağa ve terör örgütlerine giden paranın artık her kuruşunun vatandaşa aktarıldığını anlattı. Odabaş İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı ile çalıştıklarını ifade etti.

Biz Mardin'i ve Kızıltepelileri çok seviyoruz diyen İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan,"Kızıltepe demek İzmit demek, Malazgirt'te de İzmit'te de Kuruluş savasın da İzmit'i Kızıltepe'si ile işte bir çok olayda 15 Temmuz'da hain FETÖ darbesinde de Kızıltepe İzmit'i ile omuz omuza Türkiye ve İslam düşmanlarına karşı en güzel cevabı mücadeleyi vermedik mi?" dedi.

Başkan Dr. Nevzat Doğan size İzmit'teki gençlerimizin çocuklarımızın hanımların selamlarını ve sevgilerini getirdim diyerek, "Her gelişimde Mardin'de ayrı bir güzellik var. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği çizgi ile valimiz çok güzel çalışmalar başlatmış sürüyor. O karanlık günleri geride bıraktık. Sayın kaymakamımızı ve valimizin çalışmaları görünce vallahi gıpta ettim. Gerçekten çok güzel olmuş. Daha da güzel olacak" diye konuştu.

Cumhurbaşkanımız bu bölge insanına güvendi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman, 26 ay önce göreve başladığı gün Midyat'ta ki patlama ve bölgede ki vatandaşların mutsuzluğuna karşın sabredin güzel günler göreceğiz diyerek göreve başladığını ifade ederek,"Sayın Cumhurbaşkanımız bizlere ve halkımıza güvendi. Kararlı tutumu ile onun önderliğinde gelmiş olduğumuz tabloyu görün. Artık esnafın, yatırımcının, çocukların kadınların yüzü gülüyor. Bir buçuk senede 1.5 milyonluk yatırım yaptık. Bu yatırımların yüzde 30'unu Kızıltepe'ye yaptık. İzmit belediye başkanı bir alicenaplık yaptı ve bu şehre destek veriyordu şimdi de çok büyük moral desteği verdi" dedi.

Mardin'de pişmaniye'ye yoğun ilgi

Festivalde 5 ayrı noktada pişmaniye çekimi yapılırken 10 bin adet pişmaniye vatandaşlara dağıtıldı. 40 derece sıcakta pişmaniye çekimi yapan ustalar pişmaniyeleri ateşte saatlerce çekerek İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Mardin Valisi Mustafa Yaman ile birlikte vatandaşlara ikram etti. 10 bin pişmaniyenin dağıtımında Kızıltepeli çocuklar izdihama neden oldu kurulan korkuluklar yıkıldı. İlk kez gerçekleşen pişmaniye festivaline vatandaşların ilgisi yoğun oldu.