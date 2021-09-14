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İzmit Körfezi'ni kirleten yük gemisine 1 milyon 286 bin TL ceza

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmit Körfezi'ni kirleten yük gemisine 1 milyon 286 bin TL ceza Kocaeli'nin Derince ilçesindeki bir limanda demirli halde bulunan ve sızdırdığı hidrolik yağ ile İzmit Körfez'ini kirlettiği belirlenen Ukrayna bandıralı kuru yük gemisine 1 milyon 286 bin 440 TL ceza kesildi.

İzmit Körfezi'ni kirleten yük gemisine 1 milyon 286 bin TL ceza

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesindeki bir limanda demirli halde bulunan ve sızdırdığı hidrolik yağ ile İzmit Körfez'ini kirlettiği belirlenen Ukrayna bandıralı kuru yük gemisine 1 milyon 286 bin 440 TL ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli'nin Derince ilçesinde Bulunan Safiport Liman İşletmesinde demirli Ukrayna bandıralı kuru yük gemisi, ambar kapağının hidrolik sistemindeki hortumun patlaması neticesinde denize hidrolik yağı sızdırdı. Bu sırada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Deniz Kontrol uçağı ile denetim yapan ekipler ise havadan çektikleri görüntüler ile gemiden sızan hidrolik yağın İzmit Körfezi'ni kirlettiğini tespit etti. Yapılan tespitin ardından geminin bulunduğu limana çıkan ekipler, gemi çevresini bariyerlerle kapatarak kirliliğin yayılmasını önledi.

Deniz yüzeyindeki yağ tabakasını temizlemek belediye ekipleri tarafından çalışma başlatılırken, denizi kirleten gemiye ise 1 milyon 286 bin 440 TL para cezası kesildi.

(HY-GY-HA-Y)

İzmit Körfezi'ni kirleten yük gemisine 1 milyon 286 bin TL ceza

İzmit Körfezi'ni kirleten yük gemisine 1 milyon 286 bin TL ceza

İzmit Körfezi'ni kirleten yük gemisine 1 milyon 286 bin TL ceza

İzmit Körfezi'ni kirleten yük gemisine 1 milyon 286 bin TL ceza
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Haber: İzmit Körfezi'ni kirleten yük gemisine 1 milyon 286 bin TL ceza - Haberler
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