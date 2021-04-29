İZMİT KÖRFEZİ'NDE DENİZ SALYASI YENİDEN ORTAYA ÇIKTI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

İZMİT KÖRFEZİ'NDE DENİZ SALYASI YENİDEN ORTAYA ÇIKTI

İZMİT KÖRFEZİ'NDE DENİZ SALYASI YENİDEN ORTAYA ÇIKTI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde balıkçıların korkulu rüyası olarak bilinen deniz salyası (müsilaj) deniz yüzeyini belirli aralıklarla kapladı.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde balıkçıların korkulu rüyası olarak bilinen deniz salyası (müsilaj) deniz yüzeyini belirli aralıklarla kapladı.

İzmit Körfezi'nin Değirmendere ve Halıdere sahillerinde deniz yüzeyinde 3 Nisan günü görülen beyaz tabaka vatandaşları endişelendirmesi üzerine durumu yetkililere bildirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Kontrol Müdürlüğü ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ne bağlı ekipler tabakadan aldıkları numuneyi incelediklerinde deniz salyası olarak da bilinen müsilaj olduğunu tespit etti.

Özellikle balıkçıların korkulu rüyası haline dönüşen deniz salyası şimdi de İzmit Körfezi Dilovası açıklarında ortaya çıktı.

İZMİT KÖRFEZİ'NDE DENİZ SALYASI YENİDEN ORTAYA ÇIKTI
İZMİT KÖRFEZİ'NDE DENİZ SALYASI YENİDEN ORTAYA ÇIKTI
İZMİT KÖRFEZİ'NDE DENİZ SALYASI YENİDEN ORTAYA ÇIKTI
İZMİT KÖRFEZİ'NDE DENİZ SALYASI YENİDEN ORTAYA ÇIKTI
İZMİT KÖRFEZİ'NDE DENİZ SALYASI YENİDEN ORTAYA ÇIKTI
İZMİT KÖRFEZİ'NDE DENİZ SALYASI YENİDEN ORTAYA ÇIKTI
İZMİT KÖRFEZİ'NDE DENİZ SALYASI YENİDEN ORTAYA ÇIKTI
İZMİT KÖRFEZİ'NDE DENİZ SALYASI YENİDEN ORTAYA ÇIKTI
İZMİT KÖRFEZİ'NDE DENİZ SALYASI YENİDEN ORTAYA ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Gizli bölmeye saklanan iki kadın, polis baskınından kaçamadı
Gizli bölmeye saklanan iki kadın, polis baskınından kaçamadı
KOCAELİ KONSOLOSLUĞA AİT OTOMOBİL TABELA DİREĞİNE ÇARPTI: 3 ÖLÜ
KOCAELİ KONSOLOSLUĞA AİT OTOMOBİL TABELA DİREĞİNE ÇARPTI: 3 ÖLÜ
Konsolosluğa ait otomobil tabela direğine çarptı: 4 ölü
Konsolosluğa ait otomobil tabela direğine çarptı: 4 ölü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Ebru Gündeş Aleyna Tilki
Spor Muslera Bülent Uygun Mete Kalkavan Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Muğla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İZMİT KÖRFEZİ'NDE DENİZ SALYASI YENİDEN ORTAYA ÇIKTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 14:40:09. #1.14#

title