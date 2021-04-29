İZMİT KÖRFEZİ'NDE DENİZ SALYASI YENİDEN ORTAYA ÇIKTI

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde balıkçıların korkulu rüyası olarak bilinen deniz salyası (müsilaj) deniz yüzeyini belirli aralıklarla kapladı.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde balıkçıların korkulu rüyası olarak bilinen deniz salyası (müsilaj) deniz yüzeyini belirli aralıklarla kapladı.

İzmit Körfezi'nin Değirmendere ve Halıdere sahillerinde deniz yüzeyinde 3 Nisan günü görülen beyaz tabaka vatandaşları endişelendirmesi üzerine durumu yetkililere bildirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Kontrol Müdürlüğü ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ne bağlı ekipler tabakadan aldıkları numuneyi incelediklerinde deniz salyası olarak da bilinen müsilaj olduğunu tespit etti.

Özellikle balıkçıların korkulu rüyası haline dönüşen deniz salyası şimdi de İzmit Körfezi Dilovası açıklarında ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı