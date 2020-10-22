İzmit'in temizliği kadınlara emanet

İZMİT Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki yol süpürme ve temizlik araçları kadınlar tarafından kullanılıyor.

İZMİT Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki yol süpürme ve temizlik araçları kadınlar tarafından kullanılıyor. İlçenin merkez bölgesindeki yaklaşık 15 mahallenin temizliğinden sorumlu olan kadınlar, araçların direksiyonunda kendilerini görenlerin şaşırdığını söyledi.

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki yol süpürme ve temizlik araçları kadınlar tarafından kullanılıyor. Yaklaşık 3 ay önce işe başlayan 2 çocuk annesi Emine Demir (39) ve 1 çocuk annesi Şennur Ersin (49), saat 08.00'de mesaiye başlayarak İzmit'in merkez bölgesinde bulunan yaklaşık 15 mahallenin yollarını süpürerek temiz kalmasını sağlıyor. Kendilerini direksiyonda görenlerin şaşırdığını söyleyen Emine Demir ve Şennur Ersin, özellikle kadın ve çocuklardan çok güzel tepkiler aldıklarını belirtti.

HELAL OLSUN SİZE' DİYE BAĞIRANLAR OLUYOR'Araç kullanmayı sevdiği için internette gördüğü ilana başvurduğunu söyleyen Emine Demir, "İnternette ve gazetelerde iş ilanlarını gördüm. Zaten benim de araç kullanmaya bir ilgim vardı. Seviyorum araç kullanmayı. Baktım internette böyle bir iş ilanı var. Başvurumu yaptıktan sonra mülakatlara çağırdılar. Mülakatlarda da başarılı olarak işe başladık. Ailem zaten her zaman yanımda. Erkekler de kadınlar da bize güzel tepkiler veriyorlar. Başarılar dileyerek, tebrik ettiklerini söylüyorlar. 'Helal olsun size' diye bağıranlar oluyor. Gerçekten güzel gidiyor" dedi.

'İNSANLARIN TEPKİLERİ ÇOK GÜZEL'

Kendilerini gören insanlardan çok güzel tepkiler aldıklarını belirten Şennur Ersin, "Pandemi evresindeydik. İşlerin durulduğu, her yerin komple kapatıldığı dönemlerdi. Gazetede iş ilanını gördüm. Sonra belediyenin sitesine girdiğimde kadın şoförlere de şans verildiğini öğrendim ve başvurumu yaptım. Sınava girdik. Sonrasında yetkili arkadaşlar sağ olsunlar, uygun görmüşler. 3 gün sonrasında mesaj ile 'Gelin görüşelim' denildi. Görüşmeden sonra da 'Bismillah' diyerek çalışmaya başladım. Diğer operatör arkadaşlar bize işi gösterdiler. Şimdi sahada biz geziyoruz. İnsanların tepkileri çok güzel. Genellikle beyler şaşırarak bakıyor, ama bayanlar el sallayarak selam veriyorlar. Çocuklar çok güzel bakıyor. Alkışlayanlar oluyor. Gülücükler var. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Herkes, 'Helal olsun' diyor. Çok önceden olması gereken şeylermiş demek ki" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR