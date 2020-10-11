İzmit Belediyesi vefatının 5. senesinde Levent Kırca'yı anacak
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İzmit Belediyesi vefatının 5. senesinde Levent Kırca'yı anacak

11.10.2020 16:41 | Son Güncelleme: 11.10.2020 16:45
İzmit Belediyesi vefatının 5. senesinde Levent Kırca'yı anacak

Türk tiyatrosunun üstatlarından ünlü sanatçı Levent Kırca'nın vefatının 5. yıl dönümünde İzmit Belediyesi, 'İzmit Unutmaz' etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Parkı Amfi Tiyatro'da skeçler ve söyleşiler ile Kırca'yı anacak.

Türk tiyatrosunun üstatlarından ünlü sanatçı Levent Kırca'nın vefatının 5. yıl dönümünde İzmit Belediyesi, 'İzmit Unutmaz' etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Parkı Amfi Tiyatro'da skeçler ve söyleşiler ile Kırca'yı anacak.

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen 'İzmit Unutmaz' etkinlikleri kapsamında 12 Ekim 2015'te vefat eden, Türkiye'nin mizah ustası Levent Kırca anılacak. Oyuncu, yazar, yönetmen Levent Kırca'yı, "Olacak O Kadar" programından derlenen skeçler ile anacak olan İzmitliler, aynı zamanda kentin değerli tiyatrocuları ile de buluşarak unutulmaz bir söyleşi gecesine imza atacak. 12 Ekim Pazartesi günü saat 19.00'da Cumhuriyet Parkı Amfi Tiyatro'da gerçekleşecek olan anma etkinliğinde, Oyun İstasyonu Kurucusu, Drama ve Tiyatro Eğitmeni Gülabi Turan ile Öğretim Görevlisi ve Yönetmen Kadir Yüksel konuk olarak geceye renk katacak. Eski günleri yad etmek adına Amfi Tiyatro'da toplanacak olan vatandaşlar, Kırca için kentin dört bir yanından etkinliğe katılacak. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.10.2020 16:48:49. #1.15#
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