İzmit Belediyesi tekstil atıklarını ekonomiye kazandırıyor
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İzmit Belediyesi tekstil atıklarını ekonomiye kazandırıyor

Çevre ve geri dönüşüme büyük önem veren İzmit Belediyesi, son olarak 250 adet tekstil kumbarasını kentin farklı noktalarına yerleştirdi.

İzmit Belediyesi tekstil atıklarını ekonomiye kazandırıyor
02.06.2020 16:21 | Son Güncelleme: 02.06.2020 16:24

Çevre ve geri dönüşüme büyük önem veren İzmit Belediyesi, son olarak 250 adet tekstil kumbarasını kentin farklı noktalarına yerleştirdi.

Geri dönüşüm ve çevre konusunda çalışmalarına hız veren İzmit Belediyesi, kentin farklı noktalarına geri dönüşüm kumbaraları yerleştirmeye devam ediyor. 5-11 Haziran Çevre Koruma Haftası öncesi kentin farklı noktalarına 250 adet tekstil atık kumbarası yerleştiren İzmit Belediyesi eski giysi, ayakkabı kumaş vb. atıkları geri dönüşüme kazandırıyor.

İzmit Belediyesinin yerleştirdiği 250 adet tekstil atık kumbarasıyla, vatandaşların geri dönüşüme verdiği destek ve duyarlılık da artıyor. Aylık ortalama 30 ton civarı tekstil atığı toplandığını belirten İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, gösterdikleri yoğun ilgi nedeniyle İzmitlilere teşekkür etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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