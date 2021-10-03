İzmit Belediyesi'nden ücretsiz psikolog hizmeti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmit Belediyesi'nden ücretsiz psikolog hizmeti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
İzmit Belediyesi'nden ücretsiz psikolog hizmeti

İzmit Belediyesi'nin vatandaşlara ücretsiz olarak sunduğu ve her yaştan yüzlerce vatandaşın yararlandığı psikolojik danışmanlık hizmeti, İzmit Kadın Girişimciler Merkezi'nde sürüyor.

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi'nin vatandaşlara ücretsiz olarak sunduğu ve her yaştan yüzlerce vatandaşın yararlandığı psikolojik danışmanlık hizmeti, İzmit Kadın Girişimciler Merkezi'nde sürüyor.

İzmit Belediyesi tarafından istihdam edilen Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü psikologları Betül Bulut Yazıcıoğlu ve Kerim Alp İlter, vatandaşlara İZGİM'de dönüşümlü olarak hizmet veriyor. İZGİM'de pazartesi, salı ve çarşamba günü Kerim Alp İlter, perşembe ve cuma günleri ise Betül Bulut Yazıcıoğlu danışmanlık hizmeti veriyor. Sınav stresi, sınav kaygısı, anksiyete bozukluğu, psikolojik ve ruhsal sağlık anlamında ücretsiz danışmanlık hizmeti veren psikologlar diğer günlerinde ise belediye binasında çalışmalarını sürdürüyor. İzmit Belediyesinin psikologları hafta içi her gün saat 09.00 ile 17.00 arasında vatandaşları dinliyor. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi'nden ücretsiz psikolog hizmeti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu Faik Öztrak Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Ebru Şallı Gülben Ergen Acun Ilıcalı
Spor Balotelli Umut Meraş Salih Uçan Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Derya Yanık Aziz Sancar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İzmit Belediyesi'nden ücretsiz psikolog hizmeti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 13:05:43. #1.11#