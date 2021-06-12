İzmirspor E-Spor'un yeni VALORANT takımı tanıtıldı
izmirsporespor VALORANT takımı duyurdu!
İzmirspor E-Spor takımı sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı son açıklama ile birlikte VALORANT takımı bünyesindeki oyuncularını, koçunu ve asistanını duyurdu.
Takım yapılan paylaşımda "Ve Sonunda, Elitler Liginde Bizleri Temsil edecek Valorant Şimşeklerimiz !" sözleri ile duyuruldu. Secrett, ugi, kesH, HcnN ve Shino'dan oluşan takımın koçluğunu r1ch üstlenirken, ans ise asistan olarak takıma destek olacak.
Aşağıda tam isimlerini görebileceğiniz takım artık İzmirspor E-Spor için mücadele ediyor olacak.
İzmirspor E-Spor VALORANT takımı
Atakan "Secrett" Özkan
Uğur "ugi" Ünal
Furkan "kesH" Baki
Hasan "HcnN" Eser
Yiğit "Shino" Yılmaz
Mert "r1ch" Yarar (Koç)
Ahmet "ans" Sezen (Asistan)
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Kaynak: Playerbros